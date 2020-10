Nhiều hoạt động đảm bảo an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, bên cạnh lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh, 9 tháng đầu năm 2020, các ngành chức năng và lực lượng chuyên trách khác đã tham gia có hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Đơn cử, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, đoàn thanh niên các địa phương tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa. Thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã phát hiện 121 trường hợp vi phạm, lập biên bản 120 trường hợp và chuyển Kho bạc Nhà nước thu gần 138 triệu đồng.

Điểm giao nhau giữa tuyến đường ĐH10.ĐB (Điện Bàn) với ĐT610B đã được lắp đặt đèn cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Ngoài ra, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức 418 ca với 1.559 lượt cán bộ chiến sĩ, huy động 278 lượt phương tiện tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện nhắc nhở 75 trường hợp vi phạm, lập biên bản 517 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 317,5 triệu đồng. Đơn vị cũng phối hợp với Công an TP.Tam Kỳ, Đội quy tắc đô thị thành phố ra quân giải tỏa, lập lại trật tự ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị tại khu vực chợ Tam Kỳ.

Nút giao giữa quốc lộ 1 với đường vào khu dân cư ở xã Tam Nghĩa (Núi Thành) thường xuyên bị xuống cấp. Ảnh: K.K

Ngoài các nhiệm vụ chuyên ngành về đảm bảo trật tự ATGT, Sở GTVT phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam tổ chức 3 lớp tập huấn cho 74 lái xe và nhân viên phục vụ, 21 cán bộ làm công tác điều hành vận tải; triển khai chi tiết Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các cơ sở đào tạo lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng đường bộ. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Thanh tra Sở GTVT còn cấp phát hơn 10.000 tờ rơi, trích lục để tuyên truyền “Chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa”. Đối với giao thông đường thủy, các thanh tra viên thực hiện 25 lượt tuyên truyền Nghị định số 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ bằng loa phóng thanh tại bến phà Tam Hải - Tam Quang (Núi Thành); bến đò Bạch Đằng, Cẩm Kim (Hội An), Phú Thuận (Đại Lộc), Ông Đốc (Điện Bàn); bến thủy nội địa Hội An, Cù Lao Chàm, Cửa Đại (Hội An).