Nhiều hoạt động giúp đỡ người khuyết tật và trẻ em

(QNO) - Ngày 14.1, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em & bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trao tặng Bằng khen các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào hội. Ảnh: H.L

Năm 2020, hội tích cực vận động quỹ hội bằng tiền và hiện vật quy ra tiền là hơn 15 tỷ đồng (vượt 29,3% so với năm 2019). Tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 9.288 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Tài trợ phẫu thuật cho 57 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh với hơn 4 tỷ đồng. Khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 4.365 học sinh tiểu học và mầm non tại Thăng Bình với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng…

Hội còn tích cực vận động và trao tặng 200 xe lăn cho người khuyết tật với trị giá hơn 200 triệu đồng; trao tặng 300 xe đạp cho học sinh nghèo với trị giá 380 triệu đồng. Hỗ trợ xây mới 7 nhà bị sạt lở, cuốn trôi do bão số 9 ở huyện Nam Trà My với số tiền 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 85 nhà bị tốc mái với số tiền 850 triệu đồng.

Hội vận động trao tặng 1.280 suất học bổng cho con em công nhân môi trường ở TP.Tam Kỳ và TP.Hội An; trẻ em mồ côi do sạt lở đất tại xã Trà Leng, Trà Vân (Nam Trà My), trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bão số 9 với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Thăm và tặng 1.580 suất quà cho người dân bị cô lập do mưa lũ với số tiền và quà trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Tích cực vận động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...

Với những kết quả đạt được, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em & bệnh nhân nghèo tỉnh được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020. Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cũng trao tặng Bằng khen 2 chi hội cấp huyện cùng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động quỹ hội và bảo trợ.