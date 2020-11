Nhiều hoạt động sẻ chia khó khăn với đồng bào Quảng Nam

(QNO) - Ngày 3.11, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi, trao các phần quà giúp đỡ người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Các đoàn cứu trợ trao quà người dân vùng lũ Quảng Nam thông qua Hội Từ thiện tỉnh. Ảnh: T.H.P

* Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh đến viếng hương anh Hồ Văn Độ - Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc (Phước Sơn) tử vong do sạt lở núi khi đang làm nhiệm vụ giúp dân ứng phó thiên tai.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh chuyển lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đến gia đình; đồng thời đề nghị Huyện đoàn Phước Sơn khẩn trương triển khai lực lượng thanh niên hỗ trợ gia đình xây dựng phần mộ anh Độ chu toàn. Trước mắt, Trung ương Đoàn hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng, Tỉnh đoàn hỗ trợ 10 triệu đồng.

Như tin đã đưa, ngày 28.10, khi đang giúp đỡ dân sơ tán tránh lũ quét thì anh Hồ Văn Độ và ông Hồ Văn Sợ - cán bộ chuyên trách dân vận xã Phước Lộc bị sạt lở núi vùi lấp mất tích. Thi thể anh Độ được tìm thấy ngày 2.11, ông Sợ vẫn còn mất tích.

Các tổ chức Hội Chữ thập đỏ tặng quà người dân huyện Nông Sơn và Hiệp Đức. Ảnh: P.C.R

* Hội Từ thiện Quảng Nam phối hợp các đoàn cứu trợ đến từ TP.Hồ Chí Minh, TP.Hải Phòng và Hội thánh Tin lành trưởng lão Việt Nam trao 1.550 suất quà tổng trị giá 963 triệu đồng cho người dân Quảng Nam bị thiệt hại trong bão số 9.

Trong đó, đoàn trao tại xã Trà Bui và Trà Đốc (Bắc Trà My) mỗi xã 300 suất; xã Trà Vân (Nam Trà My) 200 suất; xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc (Tiên Phước) mỗi xã 150 suất; xã Tam Dân, Tam Đại, Tam Thái, Tam Vinh, thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) tổng cộng 500 suất. Mỗi suất gồm 600 nghìn đồng tiền mặt và gạo, nhu yếu phẩm trị giá 250 nghìn đồng.

* Thông qua Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam, Hội Chữ thập đỏ TP.Hồ Chí Minh cùng Hội Chữ thập đỏ và Hiệp hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) trao 500 suất quà tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng cho người dân huyện Nông Sơn và Hiệp Đức, mỗi huyện 250 suất. Mỗi suất gồm 700 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình...

* Đại đức Thích Viên Hải - Trụ trì chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, Tam Kỳ) cùng phật tử trao 50 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bão lụt tại xã Đại Quang (Đại Lộc), mỗi suất gồm mì gói, áo ấm, mền cho trẻ em và 300 nghìn đồng tiền mặt.

Chùa Linh Bửu cùng phật tử trao quà người dân vùng lũ. Ảnh: Q.C.B

* Chùa Linh Bửu đến thăm và hỗ trợ 15 triệu đồng cho 3 trường hợp ở huyện Phú Ninh bị sập nhà hoàn toàn trong cơn bão số 9. Đồng thời thăm các nạn nhân vụ sạt lở ở xã Trà Leng và Trà Vân (Nam Trà My) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Tổng cộng kinh phí đợt trao quà 50 triệu đồng.

* Ca sĩ Tố My và Báo Người lao động đến trao 56 suất quà cho người dân bị thiệt hại nặng do bão số 9 tại xã Quế Lộc, Sơn Viên (Nông Sơn). Mỗi suất gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm và 2 triệu đồng/hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 triệu đồng/hộ bị sập nhà hoàn toàn.

Ca sĩ Tố My và đại diện Báo Người lao động trao quà người dân Nông Sơn. Ảnh: T.P

Từ sự kết nối của ca sĩ Tố My, đoàn y bác sĩ TP.Hồ Chí Minh cũng tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi ở 3 xã Quế Lộc, Sơn Viên, Quế Trung.

* Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh trao tặng 1.000 suất quà cho người dân huyện Thăng Bình, Núi Thành và Duy Xuyên, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra trao tặng hơn 3.000 gói hạt giống cho bà con.

Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh khám chữa bệnh và phát thuốc cho người dân xã Bình Đào, Thăng Bình. Ảnh: M.Q

Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh còn cử lực lượng thanh niên tham gia sửa chữa nhà bị tốc mái, khắc phục đường điện bị đứt, trụ điện ngã đổ; khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân Quảng Nam.

* Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các nạn nhân vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (Nam Trà My) đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My; hỗ trợ 2 gia đình có người chết do mưa bão, sạt lở trên địa bàn Bắc Trà My.

* Thị đoàn, Hội đồng Đội thị xã Điện Bàn vừa đến thăm hỏi, tặng quà em Lê Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng (xã Điện Hồng). Gia đình Thảo bị cháy nhà trong đợt bão số 9 khiến toàn bộ áo quần, dụng cụ học tập cháy rụi.

Hội đồng Đội thị xã Điện Bàn tặng quà em Nguyễn Thị Xuân Thảo. Ảnh: CTV

Trước đó, đoàn đến thăm và tặng quà em Nguyễn Thị Xuân Thảo, học lớp 3 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Điện Minh). Nhà em thuộc hộ nghèo, ba bị thương tật do tai nạn giao thông. Trong cơn bão số 9 nhà Thảo bị sập hoàn toàn. Hiện 2 cha con đang ở nhờ nhà nội.