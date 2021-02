Nhiều hoạt động tại chương trình “Xuân biên cương - ấm lòng dân bản”

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang vừa tổ chức chương trình “Xuân biên cương - ấm lòng dân bản” Xuân Tân sửu - 2021.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: thi gói bánh chưng, bánh sừng trâu; tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đi cà kheo, giao lưu văn hóa, văn nghệ... Dịp này các đơn vị đồng hành gồm Hội Nông dân tỉnh, Công ty CP Bê tông Phước Yên, Công ty Luật Hải văn phòng Công chứng Hội An, Nhóm thiện nguyện An Bình, Nhóm thương về miền Trung đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho bà con nhân dân xã La Dêê, Đắc Tôi (Nam Giang).

Thông qua hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp trong dịp tết đến, xuân về cho người dân tại địa phương. Đây cũng là dịp khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang làm việc ở miền biên giới của Tổ quốc. Từ đó, gắn kết thêm tình quân dân nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.