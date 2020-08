Nhiều hoạt động tiếp sức trong dịch Covid-19

(QNO) - Sáng 21.8, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp nhận các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm và đồ uống từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch. Tổng giá trị các phần quà khoảng 260 triệu đồng.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp nhận quà tặng từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Ảnh: M.T

Số hàng hóa này sẽ được trao tặng cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, bảo đảm an ninh trật tự ở các khu cách ly. Ngay sau khi tiếp nhận, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đến trao tặng các suất quà tại Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và Hội An. Thời gian tới sẽ tiếp tục trao tại các địa phương khác, nhất là địa bàn vùng cao, biên giới.

Tính đến ngày 20.8, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai 66 chốt kiểm soát dịch với 386 cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Qua đó kiểm tra gần 23.000 phương tiện, đo thân nhiệt hơn 28.300 trường hợp, khai báo y tế hơn 8.000 trường hợp.

* Ngày 20.8, thông qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, các cá nhân hảo tâm tại miền Nam gửi tặng 8 tạ gạo cho người dân Đại Lộc đang thực hiện cách ly tập trung.

Hội LHPN huyện Đại Lộc vận động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: H.L

Chiều 19.8, Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 70 suất quà cho người dân Đại Lộc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trước đó, Hội LHPN tỉnh cũng vận động hỗ trợ 180 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho hội viên, người dân khó khăn của huyện.

Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn tham gia chuẩn bị suất ăn cho lực lượng phòng chống dịch và người dân cách ly tập trung. Ảnh: D.T

* Từ đầu tháng 8 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn kêu gọi, vận động được 47,2 triệu đồng và nhu yếu phẩm, vật tư y tế trị giá hơn 700 triệu đồng. Nguồn vận động này nhanh chóng được hội chuyển đến hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.