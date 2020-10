Nhiều khu vực ngập sâu, chia cắt do mưa lũ

(QNO) - Từ trưa nay 10.10, mưa lũ khiến nhiều khu vực tại Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Nông Sơn bị ngập sâu, chia cắt.

Khu vực Quảng trường Sông Hoài (TP.Hội An) bị ngập sâu. Ảnh: Q.T

Tại TP.Hội An, hầu hết tuyến đường trong khu phố cổ đã ngập 0,5 - 1m, nước tràn vào nhà dân, xe cộ không thể lưu thông. Chợ Hội An, chợ cá Thanh Hà và một số chợ khác cũng ngập sâu, tiểu thương buộc phải dời tạm sang vị trí khác để buôn bán.

Chợ cá Thanh Hà (phường Thanh Hà) không thể hoạt động vì lũ dâng cao. Ảnh: Q.T

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hội An đã chỉ đạo UBND phường Cẩm Nam và Công ty CP Công trình công cộng Hội An triển khai trục vớt bèo, rác thải từ thượng nguồn chảy xuống cầu Cẩm Nam. Điện lực Hội An cũng đã có phương án tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn cho cộng đồng khi lũ tại địa phương đạt và vượt báo động III.

* Tại thị xã Điện Bàn, lực lượng chức năng đã tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua tuyến ĐT608 từ Vĩnh Điện đi Hội An do nước ngập sâu. Nhiều khu vực thấp trũng tại xã Điện Phương, 3 xã khu vực Gò Nổi... đã ngập sâu 1 - 2m. Lực lượng chức năng địa phương đã và đang tổ chức cứu hộ, di dời các hộ dân trong khu vực ngập nước đến nơi an toàn.

Tuyến ĐT608 từ Vĩnh Điện đi Hội An tạm thời cấm lưu thông. Ảnh: Q.T

* Tại huyện Phú Ninh, đến 16 giờ chiều nay nước lũ làm ngập hoàn toàn nhiều tuyến giao thông của thôn Đàn Trung và Vạn Long (cũ) thuộc xã Tam Đàn. Gần 100 nhà dân bị ngập, nước mấp mé các cầu Tây Yên, La Á, Trung Định, Cây Sơn…

Lực lượng chức năng chèo ghe đến thăm hỏi người dân và nắm tình hình ngập lụt. Ảnh: H.C

Bà Nguyễn Thị Lệ Lài - Chủ tịch UBND xã Tam Đàn cho hay, dự kiến nếu mưa lớn kéo dài thì khoảng 120 hộ dân vùng trũng thấp của xã sẽ bị ngập sâu. Do đó, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, chỗ ở, lương thực thực phẩm, thuốc men... để di dời dân khi cần thiết. “Thời gian qua, địa phương thường xuyên tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai nên mọi tình huống xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát” - bà Lài nói.

Tại xã Tam An, nước lũ cô lập hoàn toàn thôn Thuận An (cũ); một phần thôn An Thiện, An Thọ (cũ) bị ngập. Khoảng 150 nhà dân đã bị nước tràn vào. Ông Võ Thuy Mô - Phó Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết, nếu mực nước tiếp tục lên cao thì sẽ tiến hành di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Ca nô được chuẩn bị sẵn để ứng cứu, di dời người dân trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: H.C

Tại xã Tam Thành, nước lớn chia cắt một số khu vực như tổ đoàn kết 13 (thôn Phú Văn), tổ đoàn kết số 9 và 11 (thôn Tú Hội), đoạn đập tràn tuyến ĐH5. Tại xã Tam Lộc, nước tràn qua đập Ông Vũ, đập Cống; cầu Phú Thị bị ngập hơn 1m. Trong khi đó, xã Tam Vinh cử lực lượng đến thông báo cho 37 hộ ở những nơi có nguy cơ sạt lở nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản, tính mạng, cam kết sẵn sàng di dời nếu có tình huống xảy ra.

* Tuyến ĐH14 qua địa phận xã Phước Ninh của huyện Nông Sơn ngập 0,5m tại cầu Khe Rinh; tuyến giao thông Quế Trung - Duy Xuyên ngập gần 1m tại cầu Khe Le (xã Quế Trung). Đặc biệt là tuyến ĐT611 từ Quế Lộc - Quế Trung bị ngập nhiều đoạn, có đoạn ngập sâu hơn 1m, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã dựng barie, bố trí chốt chặn không cho người và phương tiện đi lại tuyến đường này.

Nước lũ băng qua tuyến ĐT611 từ Quế Lộc - Quế Trung. Ảnh: M.T

Về tình hình sạt lở, tuyến ĐH từ cầu treo Quế Lâm đi thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm) sạt lở nặng (6 đoạn) với khoảng 400m3 đất đá đổ xuống đường; tuyến giao thông liên xã Ninh Phước đi Quế Lâm cũng sạt lở nhiều đoạn với hơn 60m3 đất đá, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng; tuyến giao thông từ thôn Nông Sơn đi thôn Đại Bình (xã Quế Trung) sạt lở hơn 50m3 đất đá.

Giúp dân khắc phục sạt lở. Ảnh: T.T

Một số gia đình bị đất đá sạt lở tràn vào nhà. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã khẩn trương huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân các xã di dời các hộ dân đến nơi an toàn; đồng thời tập trung lực lượng tiến hành tổng dọn đất đá, vệ sinh nhà ở cho người dân, huy động 4 xe múc khai thông các tuyến đường.