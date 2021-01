Nhiều phần quà dành tặng người dân và học sinh khó khăn

(QNO) - Tỉnh đoàn vừa phối hợp Hội lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, nhóm thiện nguyện “Tri Võ và những người bạn” tổ chức chương trình tặng quà tết tại xã Trà Leng và Trà Dơn (Nam Trà My).

Tặng quà tết bí thư chi đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.VUI

Chương trình đã gửi tặng các phần quà tết cho bí thư chi đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn tại Trà Leng và Trà Dơn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và 1 xe đạp; trao tặng 1 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho sinh viên Hồ Thị Thiện (Trường Đại học Quảng Nam), bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa do bão lũ; trao 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ bình nước nóng, bóng đèn, tập vở... cho các trường mầm non, tiểu học, THCS. Tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup trao 500 suất quà cho gia đình chính sách, đồng bào nghèo, quân nhân xuất ngũ và lực lượng dân quân có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Nông Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh (600 nghìn đồng/suất). Tổng kinh phí đợt trao quà 300 triệu đồng.

* Đoàn thanh niên Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa bắt lại hệ thống điện chiếu sáng, lắp đặt hệ thống lọc nước phục vụ sinh hoạt của giáo viên và học sinh điểm trường C72 ở xã Trà Cang (Nam Trà My). Bên cạnh đó, trao tặng 67 suất quà cho học sinh (trị giá 400 nghìn đồng/suất); hỗ trợ Đoàn xã Trà Cang 5 triệu đồng để tổ chức các hoạt động thanh niên năm 2021. Tổng kinh phí hoạt động gần 50 triệu đồng.

* Tập đoàn Giáo dục quốc tế Tín Phát - chi nhánh Quảng Nam vừa trao tặng Trường THCS Chu Văn An, THPT Cao Bá Quát, THPT Núi Thành (huyện Núi Thành); THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước), THPT Duy Tân (TP.Tam Kỳ) mỗi trường 10 triệu đồng. Đồng thời tặng 15 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP.Hội An) và Trường THPT Chu Văn An (Đại Lộc).

Tập đoàn Giáo dục quốc tế Tín Phát - chi nhánh Quảng Nam trao tặng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 10 triệu đồng. Ảnh: T.Đ

Tập đoàn còn tặng 26 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho học sinh Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) và Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Thăng Bình).