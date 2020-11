Nhiều phần quà đến người dân Cù Lao Chàm

(QNO) - Sáng nay 24.11, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP.Hội An), Câu lạc bộ Thiện nguyện Tươi sáng đã trao 40 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gặp nạn trong hai cơn bão số 9 và 13 vừa qua.

Nhiều phần quà nghĩa tình đến với bà con xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm sáng nay 24.11. Ảnh: MINH QUÂN

Những phần quà tình nghĩa nói trên được ưu tiên cho 7 hộ có nhà bị tốc mái và sóng cuốn trôi (mỗi hộ 2 triệu đồng). Đại diện chùa Bảo Thắng (Hội An) cũng trao tặng mỗi hộ 1 triệu đồng. Các hộ còn lại được tặng 300 nghìn đồng và 10kg gạo.

Tổng số tiền trao tặng đợt này hơn 40 triệu đồng được huy động từ chương trình văn nghệ “Thương lắm Quảng Nam ơi” do Câu lạc bộ Thiện nguyện Tươi sáng và các nhà hảo tâm tổ chức vừa qua tại Hội An. Anh Lê Trí Minh - nhóm trưởng của câu lạc bộ cho hay cũng đang lên kế hoạch đến thăm, tặng quà hỗ trợ đời sống nhân dân bị thiệt hại do thiên tai các huyện miền núi của tỉnh.