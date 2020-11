Nhiều phần quà sẻ chia khó khăn với người dân Nam Trà My

(QNO) - Sáng 28.11, đoàn công tác Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 (Hà Nội) có chuyến thăm và tặng quà tại Nam Trà My.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 thăm hỏi, trao kinh phí xây nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân xã Trà Nam. Ảnh: PHÚ THIỆN

Lãnh đạo nhà trường chia sẻ những đau thương, mất mát đối với người dân trong các đợt thiên tai vừa qua; gửi lời thăm hỏi, động viên đến lực lượng Công an huyện Nam Trà My đã vượt khó sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, đặc biệt là trong công tác cứu hộ cứu nạn. Đoàn đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân xã Trà Nam (trị giá 80 triệu đồng/nhà), 30 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi và tặng Công an huyện Nam Trà My 50 triệu đồng.

* Cùng ngày, đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh đến thăm và hỗ trợ người dân 2 xã Trà Leng, Trà Mai (Nam Trà My) bị thiệt hại do sạt lở đất. Đoàn đã tặng quà 31 gia đình ở Trà Leng, 3 gia đình ở Trà Mai và 3 cán bộ viện kiểm sát có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng do bão số 9 (trị giá 2,5 triệu đồng/suất). Tổng kinh phí đợt hỗ trợ 92,5 triệu đồng.