Những giọt máu nghĩa tình

Cuối tuần qua, tại UBND phường Tân An (TP.Hội An), có gần 800 tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, kịp thời bổ sung nguồn máu cứu người.

Tình nguyện viên hiến máu cứu người tại TP.Hội An sáng 8.5. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Từ 7 giờ sáng 8.5, sau lễ phát động phong trào “Hiến máu tình nguyện”, dòng người đến đăng ký hiến máu càng lúc càng đông, lên tới gần 800 người. Do lượng tình nguyện viên đến khá đông so với dự kiến ban đầu nên nhiều người sau khi cầm giấy đăng ký cho máu phải kiên trì ngồi đợi tới lượt mình.

Trung úy trẻ Đỗ Thị Tường Giang - Công an phường Minh An chia sẻ, tính đến nay có tổng cộng 7 lần hiến máu; trung bình mỗi năm hiến máu 1 lần, có năm hiến tới 2 lần. Còn Thiếu úy Phạm Văn Duy - Công an TP.Hội An cho hay cũng rất nhiều lần hiến máu cứu người. Hễ nơi đâu cần máu, hay khi nào có điều kiện hiến máu, công việc không bận đột xuất, anh đều đăng ký và rủ thêm đồng nghiệp, bạn bè cùng tham gia. Trung tá Nguyễn Hồng Khánh - Trưởng Công an phường Cẩm An chia sẻ, Công an phường Cẩm An có 8 đồng chí thì đã có 7 đồng chí đi cho máu đợt này.

Bà Huỳnh Thị An - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Minh An, rất tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, bản thân bà đã có 40 lần hiến máu. “Từng là người lính ở chiến trường, tôi đã cho máu cấp cứu đồng đội bị thương vài lần. Năm 1989 tôi xuất ngũ về quê hương, tham gia công tác CTĐ từ năm 2000 và vẫn tiếp tục cho máu, năm ít thì 1 lần, thường thì 2 lần, có năm tôi cho tới 3 lần. Nhiều lần cho máu, tôi thấy mình vẫn khỏe nên vận động chồng con tham gia hiến máu cứu người. Tôi còn thành lập “Ngân hàng máu sống” với 20 thành viên sẵn sàng cho máu nếu các bệnh viện cần” - bà An cho hay.

Ông Đặng Mậu Tiếng - Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP.Hội An cho biết: “Năm 2019, Tỉnh hội giao cho Hội An 700 đơn vị máu nhưng Hội An huy động được 750 đơn vị máu, tăng so với kế hoạch. Năm nay, Tỉnh hội giao 800 đơn vị máu, đợt đầu này dự kiến thu được 400 đơn vị máu và đợt thứ 2 (11.2020) sẽ tiếp tục huy động số còn lại. Tuy nhiên, số đơn vị máu thu được rất cao so với dự kiến của chúng tôi, đạt hơn 450 đơn vị máu. Số này sẽ được bàn giao về cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Có được kết quả tốt này là sự phối hợp tích cực giữa Hội CTĐ tỉnh, Hội LHTN tỉnh, Hội CTĐ TP.Hội An và các đơn vị trực thuộc”.

Cũng theo ông Tiếng, phong trào hiến máu những năm qua được Hội An chú trọng. Riêng Thành hội có CLB “Ngân hàng máu sống” với 20 thành viên, các hội CTĐ phường cũng có CLB của mình. Năm 2019, CLB “Ngân hàng máu sống” phường Minh An đã tham gia cho trực tiếp 63 đơn vị máu cứu người, không chỉ ở Hội An mà còn khu vực lân cận. “Các “Ngân hàng máu sống” này sẽ luôn thay đổi con người. Độ tuổi của thành viên từ 18 - 25, những ai lớn tuổi sẽ đưa ra khỏi danh sách và tiếp tục bổ sung” - ông Tiếng cho biết thêm.

Ông Phan Công Ry - Phó Chủ tịch Hội CTĐ Quảng Nam chia sẻ, nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh được tổ chức nhằm hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trương triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể cho các cấp, ngành, đơn vị về việc tăng cường hiến máu trước, trong và sau thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

“Trước, trong và sau dịch, do người dân ngại đi hiến máu hoặc lượng hiến không nhiều, một phần do thực hiện cách ly xã hội, giãn cách xã hội nên có thời điểm các bệnh viện khan hiếm nguồn máu để cứu người. Vì vậy, việc phát động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của nghĩa cử hiến máu là rất quan trọng, để xây dựng một cộng đồng, một xã hội hiến máu đầy giá trị nhân văn” - ông Phan Công Ry chia sẻ.