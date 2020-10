Những “Ngôi nhà nhân ái”

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Tiên Phước phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam khảo sát, xây mới nhiều “Ngôi nhà nhân ái”, góp phần chung tay mang lại mái ấm cho những gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bàn giao “Nhà nhân ái” cho gia đình ông Phạm Việt Bằng (thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu). Ảnh: N.H

“Ngôi nhà nhân ái” của gia đình bà Trần Thị Tâm (thôn 40, xã Tiên Lập) với diện tích hơn 40m2, được xây dựng khá khang trang, thoáng mát. Bà Tâm năm nay gần 65 tuổi, chồng không may mất sớm, một mình tần tảo nuôi 4 người con, các con khôn lớn lập gia đình, riêng con gái út năm nay ngoài 20 tuổi bị nghi nhiễm chất độc da cam sống chung với bà.

Hai mẹ con sớm hôm sống trong ngôi nhà xuống cấp. Các con ra sống riêng nhưng cuộc sống còn khó khăn, không thể giúp mẹ, chăm sóc em gái. Bản thân bà Tâm cũng thường xuyên đau ốm, vừa lo chạy chữa thuốc thang, vừa lo cho con, cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn hơn.

Trước hoàn cảnh đó, Hội CTĐ huyện cùng với Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh khảo sát, hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà. Trong quá trình xây dựng ngôi nhà, chính quyền địa phương và bà con láng giềng cũng đến động viên, hỗ trợ ngày công lao động.

Tại lễ bàn giao nhà, bà Trần Thị Tâm xúc động nói: “Hai mẹ con tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình có được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp như thế này. Bây giờ có nhà rồi, tôi sẽ cố gắng phấn đấu phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Gia đình xin cảm ơn chính quyền địa phương, các tổ chức, bà con láng giềng giúp tôi có chỗ ở ổn định”.

Gia đình ông Phạm Việt Bằng (thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu) có 5 thành viên, thì có 4 người bị khuyết tật. Bản thân ông Bằng lên 5 tuổi đôi chân bắt đầu bị rút dần khiến việc đi lại rất khó khăn. Vợ chồng ông sinh được 2 người con trai, khi đến tuổi lên năm, đôi chân của hai cháu cũng bị rút dần, trở thành người khuyết tật vận động. Mẹ ông năm nay đã ngoài 70 tuổi cũng là người khuyết tật do bị hở hàm ếch lại nay đau, mai ốm.

Còn gia đình chị Võ Thị Phúc (thôn 4, Tiên An) có người con gái năm nay lên 9 tuổi, nghi nhiễm chất độc da cam nằm một chỗ không có khả năng tự sinh hoạt, gia đình lại có đời sống khó khăn... Hai trường hợp này cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà.

Đây là 3 trong 10 “Ngôi nhà nhân ái” được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh hỗ trợ huyện Tiên Phước xây dựng cho các đối tượng thiếu may mắn trong xã hội, với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Những “Ngôi nhà nhân ái” mà Hội CTĐ huyện cùng với Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xây dựng không chỉ tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống sớm an cư lạc nghiệp, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của xã hội đối với những người thiếu may mắn trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tiên Phước cho biết: “Có thể nói giá trị vật chất mỗi ngôi nhà không lớn nhưng phần nào giúp cho những gia đình thiếu may mắn trong xã hội có được nơi che mưa, che nắng. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều vui mừng xúc động khi nhận được “nhà nhân ái”, đây sẽ là động lực tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để họ vươn lên”.