Nỗi lo tai nạn giao thông đường sắt

(QNO) - Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Lưu thông trên các tuyến đường dân sinh cắt ngang đường sắt thực sự là nỗi ám ảnh của người dân địa phương.

Nhiều hiểm họa

Tín hiệu đèn báo hiệu tàu hỏa bật sáng nhưng người dân vẫn ngang nhiên phóng xe qua đường. Ảnh: D.T

Ông Lê Văn Thạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình cho biết chỉ trong vòng nửa tháng đầu năm 2016, trên tuyến đường ĐH 10 đoạn qua thôn Tú Trà (xã Bình Chánh) đã có 3 người chết vì tai nạn đường sắt. Gần đây nhất, là vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 19.1. Khi ô tô bốn chỗ BKS 92A-03080 băng ngang qua đường thì bất ngờ bị tàu hỏa SE1 chạy theo hướng Bắc - Nam tông mạnh khiến ô tô bay xa 20m trước khi rơi xuống ruộng. Vụ va chạm làm 2 người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng. Đoạn đường này không hề có rào chắn, thiết bị cảnh báo chỉ vỏn vẹn tấm biển “chú ý tàu lửa”. Ngay sau vụ tai nạn, ngành đường sắt đã dựng lên 8 cây trụ chia đường thành 2 làn, nhằm mục đích ngăn không cho xe tải, xe ô tô lưu thông. Còn theo bà Lê Thị Tâm, tổ 7, thôn Tú Trà cho biết đây là tuyến đường người nông dân thường xuyên qua lại để làm đồng, việc dựng trụ giữa đường gây khó khăn cho người dân khi sử dụng các phương tiện như xe bò, xe công nông để vận chuyển nông sản, phân bón. “Trước vụ tai nạn này, cũng có dựng barie rồi nhưng người dân cũng phá, đường đi làm ăn của bà con, chặn lại đi làm thế nào được” - bà Tâm nói.

Trước đó, vào ngày 3.1, cụ ông Nguyễn Đắc (74 tuổi, trú tổ 7, thôn Tú Trà) đi xe đạp băng ngang qua đường sắt, bị tàu cán dẫn đến tử vong. Nói về vụ việc này, ông Nguyễn Viết Sơn, người dân sống gần đường sắt cho biết: “Tàu đi qua thì có còi nhưng nhà gần đây đám cưới, nhạc ồn nên không nghe được, cứ vậy băng ngang. Ngoài tiếng còi không có biển báo gì để biết là sắp có tàu hết”.

Theo quan sát của chúng tôi, ở nhiều đoạn đường dân sinh giao với đường sắt trên địa bàn, đường bê tông cắt ngang có nhiều chỗ bị sụt hỏng, ổ gà, nếu người đi đường không chú ý cũng rất dễ bị tai nạn.

Mới đây, tại đường ngang dân sinh (thuộc khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) cũng xảy ra một vụ việc thương tâm. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21.1, xe máy biển kiểm soát 92K4 8577 do một thanh niên điều khiển chở ông Bùi Minh Thế trú tại xã Tam Lộc (Phú Ninh) băng qua đường. Lúc này, tàu hỏa SE2 đang chạy hướng Nam - Bắc tới vị trí trên đã va chạm vào phần đuôi của xe máy khiến ông Thế ngồi phía sau xe máy tử vong tại chỗ, người thanh niên điều khiển xe máy bị thương nhẹ. Ông Đỗ Nhật Minh (55 tuổi, ở khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận) cho biết: “Đường ngang dân sinh thuộc khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận rất đông người qua lại đặc biệt là vào giờ cao điểm nhưng không có rào chắn mà chỉ có đèn tín hiệu thô sơ, gây nguy hiểm cho những người lưu thông qua lại khi có tàu đi ngang qua”.

Thiếu kinh phí (?)

Sau tai nạn, ngành đường sắt đã dựng 8 cây trụ để ngăn xe ô tô, tải doạn qua thôn Tú Trà, xã Bình Chánh. Ảnh: Đ.D

Khi nói về giải pháp để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường dân sinh cắt ngang đường sắt, ông Lê Văn Thạnh -Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh bức xúc: “Gần tám năm nay, trong những lần tiếp xúc cử tri, người dân đều kiến nghị mở đường ngang có barie để phục vụ dân sinh nhưng sau chừng ấy năm vẫn không thấy động tĩnh gì, ngành đường sắt nói cần có kinh phí để thực hiện và chỉ cho dựng những cây trụ để ngăn xe ô tô, xe tải. Nếu mở được đường ngang, có hệ thống cảnh báo, biển báo an toàn thì sẽ giúp cho người dân rất nhiều trong việc yên tâm lưu thông giao lưu buôn bán, đồng thời con em đi học phụ huynh đỡ lo hơn”. Thiếu tá Nguyễn Duy Phương - Đội trưởng Đội CSGT huyện Thăng Bình cho hay: “Trước khi có vụ tai nạn giao thông đau lòng vào ngày 19.1 vừa qua, chính quyền địa phương, Đội CSGT huyện trong các cuộc họp cũng đã nhiều lần kiến nghị ngành đường sắt tháo dỡ việc trồng các cây trụ chắn giữa đường, thay vào đó, lắp đặt đèn báo hiệu và mở rộng nút giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Hơn ai hết, người dân ở các khu vực có đường sắt đi qua, đang từng ngày trông ngóng việc mở tuyến đường ngang có người gác từ ngành đường sắt để họ và con em của họ không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi có tiếng còi tàu vang lên.

