[NÓNG] - Công binh bắt đầu tiếp cận thông tuyến đường vào Trà Leng

* Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn

(QNO) - Rạng sáng nay 29.10, các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương và các ngành liên quan đã tìm cách tiếp cận 2 vị trí sạt lở tại Trà Leng và Trà Vân (Nam Trà My), vùi lấp 53 người vào tối qua 28.10.

Ngay sau chuyến khảo sát của Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị sạt lở ở Nam Trà My.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp cận hiện trường 2 vụ sạt lở. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trung tướng Nguyễn Long Cáng cho biết hiện nay lực lượng quân sự địa phương Nam Trà My, Bắc Trà My đang xử lý 3 điểm sạt lở lớn trên tuyến vào thôn 1 xã Trà Leng, cố gắng sớm nhất để thông đường.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương nỗ lực của các lực lượng tham gia cứu nạn, đã vào cuộc khẩn trương. Về phương án cứu nạn, Phó Thủ tướng đề nghị Quân khu 5 nghiên cứu tiếp cận hiện trường bằng đường bộ, đường thủy và nghiên cứu cả phương án đường hàng không để nhanh nhất đưa người, phương tiện vào tìm kiếm người mất tích. Khi chưa thể đưa cơ giới vào thì cần sử dụng phương án thủ công, phải khẩn trương vì sự mong đợi của gia đình các nạn nhân.

Cùng lúc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện trao đổi với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác cứu nạn. Thủ tướng gửi lời động viên đến lực lượng cứu nạn, đề nghị tập trung tất cả khả năng để có thể tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Được biết, trong số 53 nạn nhân mất tích, hiện đã tìm thấy 7 thi thể.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang kiểm tra đường sá tại xã Trà Đốc (Bắc Trà My) - cách hiện trường hơn 14km. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN



Lúc 8h30 sáng nay 29.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã đến kiểm tra tình hình tại hiện trường để có phương án cứu nạn.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy lực lượng quân sự xử lý các điểm sạt lở trên đường vào Trà Leng. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 đã khảo sát việc mở đường vào hiện trường 2 vụ sạt lở ở Nam Trà My.

Clip Trung tướng Nguyễn Long Cáng thông tin về các phương án cứu nạn (Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN):

Your browser does not support the video tag.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lực lượng công binh sử dụng cơ giới phải nhanh chóng mở đường sớm nhất có thể. Đồng thời phải làm sao vừa cứu người dân vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Các phóng viên Báo Quảng Nam online gửi về những hình ảnh mới nhất từ Bắc Trà My, trước khi đến được Nam Trà My.

Xe cơ giới xử lý các điểm sạt lở tìm lối vào hiện trường. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

Xe thông tin VSAT được điều đến hiện trường hỗ trợ công tác cứu nạn. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

Vào lúc này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My tiến hành xử lý điểm sạt lở trên quốc lộ 40B (khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, Bắc Trà My). Tiếp đó, lực lượng công binh Quân khu 5 sẽ tiếp ứng, mở đường để các lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường.