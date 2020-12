Nông Sơn: Sơ tán hơn 100 hộ dân đi tránh lũ

(QNO) - Mưa lớn từ ngày 28.11 đến 1.12 cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông suối ở Nông Sơn dâng cao gây chia cắt cục bộ. Các xã Quế Trung, Phước Ninh, Ninh Phước, Quế Lâm, Quế Lộc, Sơn Viên bị chia cắt hoàn toàn.

Tuyến ĐT611 từ Quế Trung đi Quế Lộc ngập trong biển nước. Ảnh: MINH THÔNG

Hiện tất cả tuyến giao thông từ trung tâm huyện đến các xã bị chia cắt, trong đó tuyến QL14H ngập sâu hơn 3m tại cầu Khe Rinh (xã Phước Ninh), tuyến ĐT611 đoạn khu vực cầu Dài (từ xã Quế Trung đến Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Viên) ngập trong biển nước, các tuyến ĐH và giao thông nông thôn ở các địa phương bị ngập 2-4m.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời 101 hộ dân có nhà bị ngập do mưa lũ đến nơi an toàn. Trong đó Ninh Phước 53 hộ, Quế Trung 15 hộ, Phước Ninh 25 hộ, Quế Lâm 8 hộ. Tuyến đường ĐH từ cầu treo đi thôn Tứ Nhũ (Quế Lâm) sạt lở hơn 200m3 đất đá chưa khắc phục thông tuyến.

Lực lượng chức năng cắm biển báo những khu vực ngập sâu. Ảnh: MINH THÔNG

Ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, đến 11h trưa 1.12 hầu hết tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã, các tuyến QL, ĐT đi các huyện lân cận đang bị chia cắt vì nước băng qua đường, ngập sâu.

Từ chiều 30.11, các trường học đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nơi dễ xảy ra sạt lở đất. Tổ chức lực lượng xung kích sẵn sàng ứng cứu giúp dân sơ tán, di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập nặng triển khai sơ tán dân đến các trường học, trung tâm các xã.