Nữ cựu binh 40 lần hiến máu

Nhắc tới nữ cựu binh Huỳnh Thị An (gần 60 tuổi), nhiều người nể phục bởi những cống hiến của bà cho xã hội. Không chỉ làm tốt công tác ở địa phương, bà là tấm gương điển hình về tinh thần vì cộng đồng khi có tới 40 lần hiến máu cứu người.

Bà Huỳnh Thị An. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Sinh ra và lớn lên tại Hội An, năm 18 tuổi, bà Huỳnh Thị An đăng ký tham gia quân ngũ tại Sư đoàn 359, Binh đoàn 15 đóng ở Gia Lai. Năm 1989, bà xuất ngũ, cùng chồng và con rời Gia Lai về Hội An sinh sống, làm việc. Bà kể, những lần hiến máu đầu tiên của mình là những ngày ở chiến trường, khi tận mắt thấy anh em chiến sĩ, đồng đội mình bị thương được chuyển về tuyến sau.

“Tuổi 18 thời đó tôi chưa ý thức gì nhiều. Tôi làm đơn đi bộ đội nhưng bị từ chối nhiều lần vì là nữ. Cuối cùng tôi năn nỉ cán bộ cho tôi vào bộ đội, tôi có thể làm bất cứ việc gì và chỉ cần ăn ngày 3 bữa là đủ, không cần gì nhiều. Có lẽ câu nói vui và thấy rõ quyết tâm của tôi mà tôi được cho đi, chứ 60 nữ đăng ký lận, nhưng mình tôi trúng tuyển. Vào quân ngũ, anh em mình bị thương nhiều quá, tôi đăng ký cho máu. Những năm tháng chiến trường đói khổ, tôi cũng cho máu vài lần như vậy” - bà tâm sự.

Trong thời gian gắn bó với công tác Hội Chữ thập đỏ ở địa phương, bà An là tấm gương sáng trong các phong trào và đặc biệt có tới 40 lần hiến máu cứu người, tính tới thời điểm này. Mỗi năm bà hiến máu 1 - 2 lần, có năm bà cho máu tới 3 lần bởi nhóm máu B+ của bà rất cần cho nhiều người. Có lần, bà chỉ mới cho máu 2 tháng trước thì một đồng nghiệp cơ quan xin máu để cứu người thân bởi tìm không tìm ra nhóm máu B+. Thường, sau hiến máu, cơ thể phải cần hơn 3 tháng để hồi phục, tái tạo lượng máu mới, song đứng trước tình huống cấp bách, bà An không ngần ngại cho đi giọt máu hồng của mình.

Trước đây, tại Hội An, công tác vận động hiến máu không thuận lợi như thời điểm này. Hơn ai hết, bản thân bà An và những người đứng đầu phong trào hiến máu tình nguyện phải làm gương. Bà An còn vận động con cháu, bạn bè, đồng nghiệp cùng hiến và thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” đến nay có hơn 20 thành viên, sẵn sàng cho máu cứu người.

Năm 2015, bà Huỳnh Thị An được chọn đại diện gương điển hình của tỉnh tham dự đại hội vinh danh 100 người hiến máu toàn quốc ở Hà Nội. Chuyến đi này, bà và nhiều người còn được dẫn đi thăm Viện Huyết học Trung ương, thăm các cháu thiếu nhi mắc các chứng bệnh hiểm nghèo. Chứng kiến các cháu nhỏ nằm bất động để chuyền máu, lọc máu, kim tiêm chằng chịt nhưng đến tối, các em hồn nhiên ca hát, giao lưu với đoàn nên ai nấy đều nghẹn ngào.

Bà An tâm sự, chuyến đi đó đã tạo thêm động lực và giải tỏa nhiều khúc mắc đối với những người đều đặn cho máu suốt nhiều năm qua như bà. Bà dùng số tiền 2 triệu đồng khen thưởng tặng lại cho bệnh nhân, người khó khăn ở bệnh viện. Khi hay bệnh viện có một ca bệnh là một em bé đang nằm chờ máu và nhóm máu là B+, bà An không ngần ngại cho máu, dù đường dài thấm mệt.

“Thực tế nhiều người cho máu rất băn khoăn không biết máu mình cho sẽ về đâu, có người nghèo được tiếp cận nguồn máu đó hay không. Nhiều bình luận trên mạng xã hội tôi nhận được cũng vậy. Nhưng bản thân tôi sau khi chứng kiến nhiều trường hợp, mảnh đời ở Viện Huyết học Trung ương, rồi bao nhiêu bệnh viện khác, tôi nhận thấy máu vô cùng quý giá để cấp cứu người bệnh, người bị tai nạn, nhất là nạn nhân ung thư, nạn nhân mắc các chứng bệnh về máu... Từ niềm tin đó tôi truyền đạt lại cho hội viên. Cứ cho đi, đừng ngại, đừng phân vân và khi cho cũng đừng mong cầu sẽ nhận lại” - bà An tâm sự.