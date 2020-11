Núi Thành gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa

Không dừng lại ở việc cố kết giềng mối xóm làng, giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Núi Thành đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo thêm động lực trong hành trình 20 năm phát triển của quê hương.

Các giải thể thao phong trào trở thành ngày hội ở Núi Thành. TRONG ẢNH: Một trận bóng đá cấp xã ở Núi Thành. Ảnh: N.T

Dấu ấn

Rất nhiều kết quả đạt được sau chặng đường 20 năm (giai đoạn 2000 - 2020) triển khai phong trào đã khẳng định sức lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, tổ dân phố, hộ gia đình ở Núi Thành. Sự cộng hưởng và tinh thần tham gia tích cực của người dân minh chứng cho tính thiết thực và hiệu quả của phong trào. Hàng loạt nghị quyết chuyên đề, cơ chế lãnh đạo chỉ đạo lẫn đầu tư đã tạo ra động lực cho phong trào phát triển, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cho thấy tính thiết thực, gần gũi của phong trào đối với đời sống người dân từng vùng.

Thông qua phong trào, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương được gìn giữ và phát huy, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ông Huỳnh Văn Cường - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - thông tin huyện Núi Thành cho hay, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, thôn, khối phố văn hóa đã và đang tạo nên một khí thế mới rộng khắp. Ngoài ra, với phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến, nếu như năm 2000 chỉ có 1 khu dân cư xuất sắc và 71/126 khu dân cư xếp loại tiên tiến, thì năm 2020 toàn huyện đã có 500/1.046 tổ đoàn kết xếp loại xuất sắc, 461 tổ đoàn kết được công nhận tiên tiến, không có khu dân cư, tổ đoàn kết yếu kém.

“Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Các hoạt động thể thao quần chúng, thể dục thể thao trong trường học, lực lượng vũ trang, cán bộ viên chức, người lao động đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu ở nhiều nơi. Đặc biệt, Ban chỉ đạo huyện rất quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” - ông Huỳnh Văn Cường cho hay.

Động lực cho tương lai

Những bước đi dài cho thấy đóng góp không nhỏ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Núi Thành đối với từng lĩnh vực đời sống. Hưởng ứng phong trào và sự tích cực vận động của chính quyền các cấp, nhân dân đã tự nguyện hiến đất để làm đường, xây dựng công trình công cộng, xây dựng nông thôn mới. Người dân cũng khuyến khích con em đăng ký học nghề, tham gia chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Nhiều hộ dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, ghi tên mình vào chuỗi liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp. Kinh tế vườn, kinh tế trang trại, các sản phẩm chủ lực của địa phương không ngừng lớn mạnh, nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo đã huy động nguồn lực đáng kể từ trong nhân dân lẫn các hội, đoàn thể.

Lễ hội cầu ngư ở Tam Quang (Núi Thành).

Những nội dung triển khai hoạt động của phong trào cũng giúp kéo giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nếp sống văn hóa hiện hữu ở từng khu dân cư, từ nông thôn đến thành thị, từ miệt biển ngược lên phía núi Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Trà… mở ra không gian vừa bảo lưu giá trị truyền thống, vừa tiếp biến những đổi thay của thời cuộc, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Môi trường văn hóa, các thiết chế văn hóa được củng cố, cụ thể hóa gắn với các phong trào thi đua…

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức An - Trưởng ban Chỉ đạo phong trào chia sẻ, những thành quả sẽ là động lực quan trọng cho hành trình phát triển nhanh, bền vững, gắn với những mục tiêu cụ thể theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

“Thời gian tới, địa phương sẽ chú trọng gắn kết chặt chẽ phong trào xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Các hoạt động tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh, đa dạng hơn nữa, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tạo môi trường văn hóa cộng đồng lành mạnh, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời động viên nhân dân phát huy nội lực vươn lên phát triển kinh tế, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa; phát triển phong trào rộng khắp, hiệu quả, chất lượng” - ông Ngô Đức An nói.