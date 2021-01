Núi Thành: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1

(QNO) - Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2020, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Núi Thành giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm trước, tuy nhiên qua thực tế trên địa bàn vẫn còn tiềm nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là trên quốc lộ 1.

Lưu lượng xe cộ tăng cao trên quốc lộ 1 qua địa bàn Núi Thành. Ảnh: V.Phin

Núi Thành có đường sắt Bắc – Nam, đường cao tốc, đường Võ Chí Công, đường Thanh niên ven biển và gần 20km quốc lộ 1 chạy qua. Trên địa bàn huyện có các khu công nghiệp lớn thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, lưu lượng người, xe qua lại rất lớn. Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, những năm gần đây, tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Núi Thành được kéo giảm đáng kể.

Theo thống kê từ Ban An toàn giao thông huyện Núi Thành, từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020, trên địa bàn Núi Thành xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 14 người, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 6 vụ (20%), giảm 3 người chết (17,6%), giảm 4 người bị thương (22,2%).

Theo ông Trần Hồng Dương - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Núi Thành, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân, chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; tập trung duy tu, bảo trì, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông... Nhờ vậy, tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn cần được khắc phục.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bà Trần Thị Thanh Mỹ - Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp lo lắng: “Tam Hiệp là địa bàn trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, công nhân qua lại đông đúc trên quốc lộ 1, đặc biệt là trong những giờ cao điểm, nhưng một số đoạn đường thiếu biển báo hiệu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trên đường ĐT617, khu vực Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xe tải thường xuyên phóng qua, gây hư hỏng mặt đường và đe dọa đến an toàn tính mạng học sinh. Một số điểm mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1 thuộc Tam Hiệp như đường ra Khu đô thị cao cấp Vịnh An Hòa, khu vực chợ Trạm… Các cơ quan chức năng cần có giải pháp khắc phục”.

Còn ông Nguyễn Anh Quân – Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1 phản ánh, khu vực ngã ba trên quốc lộ 1, đoạn đi đường tránh Nguyễn Hoàng qua TP.Tam Kỳ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, do tình trạng ô tô thường xuyên ghé đón trả khách, đậu đỗ trái phép. Đặc biệt là hai bên lề quốc lộ 1, đoạn trước cây xăng Tuyết Mai và quán bê thui Thùy Dung (xã Tam Xuân 1), xe tải, xe container thường xuyên đậu đỗ, có lúc lên đến hàng chục chiếc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Và thực tế, tại 2 khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Chính quyền địa phương và cử tri đã nhiều lần kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Xe tải trọng lớn thường xuyên đậu đỗ trên quốc lộ 1 tại địa bàn xã Tam Xuân 1.

Bên cạnh những vấn đề nổi cộm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, theo đánh giá của Ban An toàn giao thông huyện Núi Thành, công tác tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tuy đã được tập trung thực hiện, nhưng do lực lượng mỏng nên việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa triệt để. Trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn các xã, thị trấn huyện Núi Thành chưa được tuần tra, kiểm soát thường xuyên, nhất là việc giám sát tốc độ, đậu đỗ phương tiện trái phép ở các điểm đông dân cư, điểm giao cắt, giờ cao điểm.

Ông Lê Văn Sinh – Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban An toàn giao thông huyện Núi Thành cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và hạ tầng – cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông huyện tổng hợp phản ảnh của các địa phương để có văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp giải quyết. Về phía địa phương sẽ tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian đến, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.