PC Quảng Nam: Sử dụng giàn giáo sửa chữa điện nóng đầu tiên của cả nước

(QNO) - Ngày 26.3, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) thí điểm sử dụng giàn giáo cách điện phục vụ công tác sửa chữa lưới đang mang điện.

PC Quảng Nam sử dụng giàn giáo sửa chữa điện nóng. Ảnh: V.HẢO

Đây là giàn giáo sửa chữa điện nóng (hotline) đầu tiên của cả nước, là một phương pháp mới trong sửa chữa lưới đang mang điện của ngành điện, bên cạnh các loại xe gàu cách điện và bệ đỡ cách điện (platform) với mục đích nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng.

Việc sử dụng giàn giáo cách điện phục vụ công tác sửa chữa điện nóng trên lưới điện trung áp 22kV để xử lý mối tưa ở bụng dây, công tác ở cột xuất tuyến đầu ra tại trạm biến áp, các vị trí cột phức tạp có nhiều tầng xà, nhiều thiết bị cùng lắp đặt. Giàn giáo cách điện đáp ứng việc sửa chữa điện nóng ở những vị trí chật hẹp hay giữa đồng ruộng mà phương pháp xe gàu cách điện và phương pháp platform không tiếp cận được.

Bộ giàn giáo cách điện này được nhập khẩu, giá thành cao, được làm bằng vật liệu cách điện chuyên dùng, với cấu tạo mang tính tối ưu cho sự thao tác của công nhân hotline. Chiều cao từ mặt đất đến sàn thao tác lớn nhất của bộ giàn giáo sau khi lắp đặt là 13,5m, độ cao làm việc hơn 15m, khả năng cách điện tới điện áp 800kV, khả năng mang tải tối đa 300kg, phù hợp cho 2 công nhân cùng thao tác.

Ông Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng An toàn PC Quảng Nam cho biết, giàn cách điện để phục vụ sửa chữa hotline nên yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Để triển khai được công việc trên lưới điện như hôm nay, công ty đã giao Đội hotline tập luyện trong một thời gian dài, đến bây giờ đã nhuần nhuyễn và đã được sát hạch qua 3 bước: không điện, có điện, triển khai công tác trên lưới đang mang điện. Tinh thần của tất cả cán bộ, công nhân viên Đội hotline là đảm bảo an toàn với giàn cách điện này.

Theo ông Lê Minh Hùng - Tổ trưởng Đội sửa chữa nóng lưới điện PC Quảng Nam, sắp tới đội sẽ tiến hành khảo sát và tăng cường thi công tại những vị trí mà xe gàu cách điện và platform không thể thực hiện được để nâng cao hiệu quả cung cấp điện của PC Quảng Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung.