Phát hiện 2 cá thể voi ở rừng Hiệp Đức (clip)

(QNO) - Ngày 14.6, ông Từ Văn Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức đã có văn bản gửi UBND xã Phước Gia về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn voi hoang dã trên địa bàn.

Hiện nay qua theo dõi, giám sát, kiểm lâm địa bàn và tổ bảo vệ rừng đã ghi nhận có sự xuất hiện của 2 cá thể voi tại tiểu khu 531, xã Phước Gia.

Để tiếp tục bảo vệ đàn voi hoang dã, tránh xảy ra xung đột giữa người dân và đàn voi, Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức đã đề nghị UBND xã Phước Gia, các ngành chức năng liên quan và người dân phối hợp với kiểm lâm địa bàn tiếp tục theo dõi sự di chuyển của đàn voi, kịp thời báo cáo ngành chức năng.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động, cảnh báo cho người dân đang sinh sống, có hoạt động sinh hoạt, sản xuất tại khu vực voi xuất hiện hạn chế tối đa việc đi lại, ngủ nghỉ tại khu vực trên.

Tuyên truyền người dân không được dùng công cụ, dụng cụ để tấn công hoặc kích động đàn voi. Thống kê, báo cáo thiệt hại (nếu có) do voi gây ra để các ngành chức năng nắm bắt, giải quyết.

Clip ghi nhận 2 cá thể voi rừng xuất hiện ở xã Phước Gia. Nguồn: Kiểm lâm cung cấp

