Phát hiện thi thể người phụ nữ sau hơn 10 ngày mất tích

Công an TP.Tam Kỳ thông báo tìm người mất tích

A.B | 20/10/2020 - 16:14

(QNO) - Ngày 13.10, Công an TP.Tam Kỳ tiếp nhận đơn trình báo tìm người mất tích của ông Thái Tăng Ngân (SN 1969, thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).