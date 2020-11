Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đang tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, góp phần đưa Quảng Nam phát triển giàu đẹp, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca trao Thư cảm ơn cho các đoàn cứu trợ khắc phục thiệt hại bão lũ. Ảnh: VINH ANH

Khi mặt trận vào cuộc

Những ngày cuối tháng 8.2020, giữa lúc căng thẳng do dịch bệnh Covid-19 (đợt 2), không ít người cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy đồng bào nghèo khó huyện miền núi Nam Trà My gom góp từng bó rau, búp măng… để gửi tặng nhân dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ít ai biết rằng, câu chuyện đẹp đẽ đó lại xuất phát từ ý tưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My với phong trào “Hướng về đồng bằng - san sẻ yêu thương”.

“Mặt trận các cấp cần nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Cần thể hiện tốt vai trò trong các vấn đề mới, khó như: việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; trong tham gia kiểm soát quyền lực, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”. (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng)

Với câu từ giản dị, gần gũi, Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My đã tạo nên sức mạnh hiệu triệu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân hướng về đồng bào miền xuôi. “Còn nhớ mỗi lần sau thiên tai mưa lũ ở Nam Trà My, hàng chục đoàn người, đoàn xe ở đồng bằng với đầy ắp quà, nhu yếu phẩm kịp thời lên huyện nhà để sẻ chia gian khó, vơi bớt một phần cực nhọc cho bà con. Đó là nhân nghĩa, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều này đồng bào Nam Trà My ai cùng nhìn thấy, đều biết và rất trân quý tình cảm đó... Nay, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng chung sức ủng hộ phòng chống dịch… Dẫu biết rằng, cuộc sống đồng bào huyện nhà còn nhiều khó khăn, nhưng trong lúc chống dịch Covid-19 như chống giặc, thì đây chính là thời điểm tuyệt vời để chúng ta thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, sẻ chia với miền xuôi” - trích thư kêu gọi “Hướng về đồng bằng - san sẻ yêu thương” của MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết, trong 2 đợt từ ngày 18 - 20.8 và 25 - 27.8, MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận ủng hộ hơn 22,4 triệu đồng và hơn 30 tấn rau, củ, quả các loại từ cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp ở 10 xã trên địa bàn huyện ủng hộ chuyển về các địa phương gặp khó khăn do thực hiện quy định giãn cách xã hội, phong tỏa cách ly để phòng chống dịch bệnh. Theo bà Huệ, từ phong trào cho thấy việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện là hết sức quan trọng. Trong tuyên truyền, vận động cần phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, người cao tuổi trong cộng đồng; cần đổi mới phương pháp, không rập khuôn máy móc…

Năm 2020, nhân dân trong tỉnh phải chịu nhiều khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh liên tiếp. Giữa những khó khăn, mất mát, người dân Quảng Nam càng thể hiện tinh thần vượt khó, tình yêu thương, san sẻ, đùm bọc trong cộng đồng. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước là sự giúp đỡ của người dân cả nước, của các nhà hảo tâm, của bà con miền xuôi với miền ngược… cả về vật chất lẫn tinh thần, trở thành nguồn động lực giúp người dân gượng dậy, vượt qua gian khó. Là trung tâm đại đoàn kết, từ ngày 15.10 - 13.11, Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận, quy tụ được nguồn lực tiền mặt hơn 50 tỷ đồng của đồng bào cả nước ủng hộ giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại thiên tai, bão lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: VINH ANH

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa bão vừa qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy được tinh thần đoàn kết toàn dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh; hỗ trợ kịp thời người dân vùng thiên tai giải quyết khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, khơi dậy sức mạnh, truyền thống đoàn kết và tinh thần “nhường cơm sẻ áo” của nhân dân ta.

"Cầu nối" giữa đảng với dân

Để bảo đảm quá trình xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An cho biết, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã chủ trì tổ chức 44 hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch, dự án và các công trình xây dựng. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì 6 hội nghị phản biện tập trung vào quy hoạch xây dựng công trình. Qua phản biện đã phát hiện nhiều vấn đề, nội dung bất cập, thiếu căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn. Đơn cử, việc quy hoạch xây dựng công trình văn hóa Hội An chưa làm rõ kiến trúc đặc trưng của phố cổ Hội An, chưa chú trọng đến bố trí cây xanh và thảm cỏ quanh khuôn viên; quy hoạch lò giết mổ gia súc chưa đảm bảo môi trường; quy hoạch phân khu xây dựng Cù Lao Chàm chưa chú trọng đến kiến trúc và quy hoạch khu nghỉ dưỡng mà chỉ tập trung phát triển du lịch thuần túy…

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức hơn 1.700 cuộc giám sát chuyên đề và liên ngành với các cơ quan liên quan về đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, như: giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp… Đồng thời chủ động lựa chọn, tổ chức hơn 620 hội nghị phản biện và tham gia góp ý hơn 1.200 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp nhằm làm sáng tỏ sự cần thiết, sự phù hợp, tính khả thi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Năm 2015, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật MTTQ Việt Nam. Cùng với Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam có hiệu lực đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng xác định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc triển khai trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, do Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 vẫn là luật khung, chỉ mới quy định nguyên tắc, thủ tục chung, còn thiếu những quy định cụ thể, nhất là các quy định về trách nhiệm, chế tài đối với các cơ quan, tổ chức là đối tượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; chưa cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, để tiếp tục tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quá trình phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Cần nhận thức và giải quyết tốt vấn đề về lợi ích trong đời sống xã hội làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết. Đồng thời phải thực hành và phát huy dân chủ rộng rãi bằng nhiều hình thức; lắng nghe và có trách nhiệm trong giải thích, giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vì hạnh phúc nhân dân...