Phát huy văn hóa ứng xử trong gia đình

Với thông điệp “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, hôm qua 28.6, 14 gia đình đại diện cho 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có mặt tại TP.Tam Kỳ để tham gia Ngày hội gia đình Quảng Nam lần thứ II - năm 2020, do Sở VH-TT&DL tổ chức nhân Ngày gia đình Việt Nam (28.6).

Phần thi văn nghệ của gia đình đến từ huyện Nam Giang tại Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Nam lần thứ II - năm 2020. Ảnh: VINH ANH

Tại ngày hội, các gia đình trải qua các nội dung thi: văn nghệ, cắm hoa và ẩm thực. Đặc biệt, ở phần thi văn nghệ diễn ra trong buổi sáng, các gia đình đã mang đến ngày hội những tiết mục thú vị, hấp dẫn. Lồng ghép giữa các tiểu phẩm ngắn, kèm theo những bài hát, làn điệu dân ca, nhiều phần thi văn nghệ không chỉ mang đến “món ăn” tinh thần cho người xem, mà qua đó còn truyền đi những thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, sự sẻ chia, đùm bọc trong gia đình.

Gia đình anh Đỗ Hữu Tùng đến từ huyện Đông Giang mang đến phần thi văn nghệ với chủ đề “Gia đình nhỏ hạnh phúc to”. Chính sự sẻ chia trong việc chăm sóc con cái, làm việc nhà là mấu chốt để gia đình anh Tùng giữ gìn hạnh phúc bền chặt. Anh Tùng chia sẻ, là người làm công tác đoàn, bản thân thường xuyên xa nhà, “đi sớm về khuya”, nên phần lớn công việc gia đình, chăm sóc con cái đều do vợ đảm đương. Chính vì vậy anh luôn hiểu và biết ơn sự hy sinh của vợ cho hạnh phúc gia đình.

“Dù công việc bận rộn nhưng khi rảnh rỗi, tôi luôn chia sẻ việc nhà với vợ. Đặc biệt vợ chồng tôi thường xuyên trao đổi, bàn bạc với nhau về mọi việc, nhất là chuyện chăm sóc, dạy dỗ con cái” - anh Tùng tâm sự.

Ở ngày hội, phần lớn các gia đình tham gia đều làm việc trong cơ quan nhà nước, duy chỉ có trường hợp của vợ chồng anh Nguyễn Duy Anh và chị Lâm Đài Trang (TP.Hội An) là lao động tự do. Tại đây, anh chị và 2 con mang đến ngày hội tiết mục “người thật việc thật” với tiểu phẩm mang tên “Tiếng cười trẻ thơ” để nói về hoàn cảnh thực tế của gia đình mình. Tiểu phẩm này do vợ chồng tự lên kịch bản và tập luyện để tham gia ngày hội.

Anh Duy Anh cho biết, hàng ngày vợ buôn bán hàng ăn vỉa hè, còn anh làm nghề cơ khí. Công việc lao động cực nhọc, tuy nhiên vợ chồng luôn biết chia sẻ, động viên nhau, đặc biệt sự chăm ngoan của các con là động lực để gia đình vươn lên trong cuộc sống.

“Làm sao để giữ được tiếng cười, niềm vui trong gia đình mỗi ngày là điều cực kỳ quan trọng. Dù mình có làm công việc gì ngoài xã hội, cũng phải luôn hướng về gia đình, phải biết chia sẻ, động viên nhau để chăm sóc, nuôi dạy con trưởng thành. Con “nên người” thì gia đình mới hạnh phúc” - anh Duy Anh nói.

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, xác định việc tôn vinh, đề cao hình ảnh gia đình truyền thống, xây dựng tình yêu thương, chia sẻ vun đắp hạnh phúc gia đình để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, vươn lên cùng tiến bộ và phát triển xã hội là rất quan trọng. Chính vì vậy, ban tổ chức mong muốn thông qua ngày hội truyền đi thông điệp “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Đây cũng là dịp để các gia đình giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Đồng thời là cơ hội để các thành viên bày tỏ tình yêu thương, trách nhiệm đối với người thân của mình...