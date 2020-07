Phổ biến pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh

(QNO) - Sáng nay 3.7, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51).

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: T.C

Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có hơn 200 đại biểu thuộc Công an tỉnh, công an các địa phương, sở, ban ngành, hội đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh...

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Luật số 49 và Luật số 51 có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc triển khai 2 luật này, nhất là việc tạm hoãn xuất cảnh, chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh... vừa góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho công dân nhưng cũng là công cụ đắc lực giúp thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh được thuận lợi, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Trần Văn Dự - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật số 49, Luật số 51. Phổ biến một số văn bản pháp luật, hướng dẫn có liên quan như: Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 25.5.2020 của Chính phủ về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 25.5.2020 của Chính phủ về miễn thị thực cho người nước ngoài vào Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10.6.2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 5.1.2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hội nghị cũng giải đáp kiến nghị, đề xuất, vướng mắc liên quan.