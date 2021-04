Phối hợp hoàn thiện hồ sơ tài trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai

Thường trực Mặt trận tỉnh và lãnh đạo Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh tỉnh Quảng Nam vừa có buổi làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thống nhất tiếp nhận số tiền tài trợ 1,5 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; theo đó, sẽ tài trợ xây dựng 38 ngôi nhà bị thiệt hại do thiên tai năm 2020, mỗi ngôi nhà hỗ trợ 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Mặt trận tỉnh cũng sẽ phối hợp với ngân hàng hoàn chỉnh chứng từ về việc Ban Tổ chức Trung ương hỗ trợ cho 20 gia đình ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My bị thiệt hại do mưa lũ, mỗi hộ 5 triệu đồng. Vietinbank - chi nhánh tỉnh Quảng Nam hoàn thiện báo cáo khảo sát thực tế tình hình thiệt hại do mưa lũ của đồng bào huyện Bắc Trà My và Phước Sơn.

Được biết, đây là khoản tài trợ cuối năm 2020, nhưng do hồ sơ tài trợ chưa hoàn tất nên đến nay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chưa chuyển tiền tài trợ về Quảng Nam.