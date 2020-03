Phòng chống dịch Covid-19: Sẵn sàng cho tình huống phức tạp hơn

(QNO) - Chiều 26.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đánh giá tình hình, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh chiều 26.3. Ảnh: T.C

Theo dõi chặt chẽ

Sở Y tế thông tin, tính đến trưa 26.3 đã triển khai thực hiện 633 mẫu xét nghiệm gồm 44 người nước ngoài, 189 người Việt Nam; trong đó có 3 mẫu dương tính với Covid-19, 425 mẫu âm tính, 205 mẫu đang chờ kết quả.

Ban chỉ đạo tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung 80 người tại khách sạn Hội An Beach Resort và các khách sạn khác, Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân, Trung tâm Y tế huyện Nam Giang..., kết thúc cách ly y tế cho 180 người nước ngoài. Sở Y tế cũng đã đảm bảo vật tư bảo hộ cho cán bộ y tế tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của tỉnh. Riêng ca bệnh là du khách Anh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có sức khỏe ổn định.

Sở Y tế đang tập trung giám sát chặt chẽ một trường hợp nam giới 30 tuổi ở xã Tam Đàn (Phú Ninh), nhập cảnh ngày 15.3 trên chuyến bay FU901, đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện; ngoài ra cách ly tại nhà 25 người dự tiệc chung với ca bệnh này.

Một trường hợp khác là nữ giới 20 tuổi người Đan Mạch lưu trú tại Backpacker Hostel từ ngày 19 - 23.3, được phát hiện nhiễm Covid-19 vào ngày 23.3 tại Hà Nội. Hiện Hội An đã thực hiện cách ly tập trung 9 nhân viên khách sạn, 1 du khách tại Bệnh viện Đa khoa Hội An và 31 người nước ngoài tại nhà khách Phân hiệu Trường Cán bộ Nông dân. Lịch trình tại Hội An của du khách này đang được tiếp tục xác minh để xử lý.

Chủ động kiểm soát tình hình

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban ngành là thành viên Ban chỉ đạo đã báo cáo cụ thể tình hình phòng chống dịch và các giải pháp trong thời gian sắp đến. Ngành y tế và các địa phương sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch chuẩn bị cho việc phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, xét nghiệm, theo dõi, hướng dẫn các cơ sở lưu trú và cá nhân cách ly thực hiện đúng theo quy định của Ban chỉ đạo quốc gia.

Công tác đảm bảo an ninh được yêu cầu tăng cường ở các khu cách ly. Ảnh: T.C

Bên cạnh việc đưa phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 vào hoạt động, Ban chỉ đạo tỉnh cũng sẽ tăng cường giám sát việc tổ chức các khu cách ly tập trung, khảo sát các địa điểm bổ sung trong tình huống xấu hơn và thiết lập các khu điều trị người bệnh khi xuất hiện nhiều ca bệnh. Việc tăng cường tổ chức tiếp nhận, sàng lọc các đối tượng nhập cảnh sẽ nghiêm ngặt hơn, bắt buộc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, phối hợp tiếp nhận người đi cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo, những nội dung cấp bách cần làm ngay phải được triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về việc không tụ tập đông người. Thời gian tới, các địa phương thực hiện đẩy mạnh khai báo y tế toàn dân, phải làm khẩn trương, tích cực và khoa học; giao Công an tỉnh nhanh chóng đề xuất phương án, huy động sự vào cuộc của cơ sở, các hộ gia đình phải cam kết chịu trách nhiệm về thông tin khai báo. Đối với các khu cách ly, phải bám sát quan điểm chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương theo tinh thần “chống dịch như chống giặc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan quản lý tất cả khu cách ly. Công an tỉnh phối hợp đảm bảo an ninh, lực lượng tình nguyện viên tham gia cùng với lực lượng quân sự, công an tại các khu cách ly, phải có quy chế hoạt động của mỗi lực lượng. Ngành y tế cần có kế hoạch sử dụng các khu cách ly đảm bảo an toàn; ngành công an, quân sự đảm bảo an ninh trật tự chặt chẽ.

“Các cấp, ngành cần phối hợp, siết chặt quản lý đối với du khách. Ngành y tế phải đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, tránh nguy cơ hình thành ổ dịch ngay tại cơ sở y tế. Về khu vực biên giới, đề nghị biên phòng, ngành ngoại vụ nắm chặt chẽ tình hình và tăng cường quản lý theo quy định. Công an đẩy mạnh việc giữ vững an ninh kinh tế, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn cho các cơ sở kinh doanh. Sở GD-ĐT ra thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong vòng hai tuần tiếp theo” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói thêm.