Phòng chống dịch Covid-19 tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An: Siết chặt nhiều khâu

(QNO) - Sáng nay 6.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo một số ngành liên quan của tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên có chuyến kiểm tra thực tế tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Nam Hoi An Casino Resort) và làm việc với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: HOÀI NHI

Doanh nghiệp chủ động

Báo cáo với đoàn công tác, ông Steve Wolstenhomes - đại diện Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lây lan mạnh tại nhiều nơi trên thế giới, đơn vị không ngừng nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch.

“Thời gian qua, công ty chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng ngừa đến đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, nhân viên. Thường xuyên kiểm tra thân nhiệt đối với nhân viên ra vào công ty và thực hiện triệt để các biện pháp khác theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Nếu nhân viên nào có thân nhiệt cao hơn mức bình thường thì được đưa ngay đến bộ phận y tế để kiểm tra và sẵn sàng cách ly khi cần thiết” - ông Steve Wolstenhomes nói.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An tổ chức đo thân nhiệt thường xuyên đối với tất cả người vào khu vực công trường. Ảnh: HOÀI NHI

Theo ông Steve Wolstenhomes, ngoài những khâu vừa nêu, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An còn đề nghị nhân viên khi đến làm việc phải đeo khẩu trang thường xuyên và đơn vị cũng có chính sách cấp phát khẩu trang miễn phí cho thân nhân người lao động. Thời gian qua, công ty cũng bố trí nhiều bồn nước rửa tay, xà phòng khử khuẩn và yêu cầu mỗi nhân viên phải nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.

“Đặc biệt, công ty yêu cầu nhân viên hạn chế đi ra nước ngoài, nhất là các vùng đang xảy ra dịch bệnh Covid-19. Khi nhân viên từ nước ngoài trở về nơi làm việc, đơn vị yêu cầu phải cách ly 14 ngày theo quy định và kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe trước khi cho vào làm việc trở lại. Hiện nay, công ty có khu nhà ở khoảng 1.100 người và bố trí một số phòng để thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe đúng theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam khi cần thiết...” - ông Steve Wolstenhomes nói thêm.

Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cũng chia sẻ khó khăn lớn nhất hiện nay là do yêu cầu của dự án nên đơn vị cần nhập một nguồn nguồn nguyên vật liệu khá lớn cũng như tuyển dụng đội ngũ kỹ sư chất lượng cao từ Trung Quốc. Tuy nhiên, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 khá phức tạp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi công dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Ông Steve Wolstenhomes cũng cho hay, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An hiện có 2.350 cán bộ, kỹ sư, nhân viên và người lao động đang làm việc, trong đó có khoảng 90% là người Việt Nam. Dự kiến, sau khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ tăng lên 4.000 lao động. Theo kế hoạch đặt ra, đầu quý II.2020 công ty sẽ đưa vào vận hành một phần dự án (trước đây dự tính trong quý I.2020) và đến cuối năm nay sẽ đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động...

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong phòng chống dịch

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An. Đồng thời cho biết, thời gian qua trong công tác phòng chống dịch, chính quyền tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cấp, các ngành phải thực hiện triệt để 2 nguyên tắc là “4 tại chỗ” và “5 không”.

Trong đó, “4 tại chỗ” là ngăn ngừa, phát hiện, sàng lọc, điều trị tại chỗ; phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men tại chỗ; nhân lực tại chỗ; kinh phí tại chỗ và “5 không” là không chủ quan, lơ là; không hoang mang, lo lắng; không giấu dịch; không để dịch lây lan trong cộng đồng; không tung tin thất thiệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An vào sáng nay 6.3. Ảnh: HOÀI NHI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị phía Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam và chính quyền huyện Duy Xuyên thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, cần lưu ý quy trình hướng dẫn cách ly, quan tâm kiểm tra số lao động ngoài công trường đến từ nhiều nơi khác nhau. Theo dõi chặt chẽ số công nhân, người lao động đang lưu trú tại khu vực dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Bên cạnh đó, công ty phải cập nhật báo cáo số liệu thường xuyên, nhất là đối với lao động người nước ngoài. Đặc biệt, phải làm tốt khâu thu gom khẩu trang đã qua sử dụng và bảo vệ môi trường. Đồng thời cần xây dựng cụ thể kịch bản ứng phó dịch bệnh với nhiều cấp độ khác nhau.

“Ngoài những vấn đề trên, tôi cũng đề nghị Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cần chuẩn bị tốt nhất những nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai trương, đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Nếu thời gian tới phát sinh những khó khăn, vướng mắc thì phía công ty phải báo cáo ngay với UBND tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu ý.