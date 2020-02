Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Núi Thành: Khởi sắc từ cơ sở

Những chuyển biến từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Núi Thành thời gian qua đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nhiều dấu ấn đổi thay ngay từ cấp cơ sở.

Một giải bóng đá phong trào cấp xã ở Núi Thành. Ảnh: G.V

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, những năm qua, huyện Núi Thành tiếp tục chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đoàn kết. Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được gắn liền với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Bằng việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt mô hình “5 đoàn kết - 3 trong sạch”, phong trào đã huy động tốt sức dân, nhiều địa phương tiếp tục phát huy những việc làm cụ thể, hiệu quả như: xây dựng con đường tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp”, “tiếng kẻng an ninh”,“giảm, không đốt vàng mã khi đưa tang”... Một số khu dân cư, tổ đoàn kết hoàn thành sớm các chỉ tiêu huy động quỹ, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, xây dựng thiết chế văn hóa...



Theo ông Phạm Văn Nên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành, các mô hình đã gắn với cuộc sống thực tế của người dân và của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động và có tác động, lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2019 vừa qua, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11) được tổ chức đồng bộ, rộng khắp tạo được không khí phấn khởi trong từng thôn, xóm, khối phố. Trong năm, huyện Núi Thành tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Kết quả có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM năm 2019 là Tam Giang, Tam Xuân 2 và Tam Hòa. Kết quả đạt được của cuộc vận động thời gian qua đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại mỗi địa phương và toàn huyện.

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành thông tin thêm, nhiều địa phương đã tập trung xây dựng được các mô hình cụ thể. “Các xã, thị trấn tiếp tục duy trì, phát triển mô hình tự quản con đường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, đồng thời nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ngoài ra, mô hình vận động không đốt, rải vàng mã khi đưa tang, mô hình “tiếng kẻng an ninh”, phát huy tốt vai trò tộc họ văn hóa được nhân rộng ở nhiều địa phương. Từ kết quả của các mô hình cụ thể đã góp phần làm cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” thật sự có sức sống trong cộng đồng dân cư. Không chỉ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, khí thế của phong trào còn góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương” - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An chia sẻ.