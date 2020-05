Phú Ninh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19: Kịp thời, đúng địa chỉ

Đến thời điểm này, nhiều người dân gặp khó khăn thuộc nhóm người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương trên địa bàn huyện Phú Ninh đã nhận được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Người dân Phú Ninh nhận hỗ trợ từ gói Covid-19. Ảnh: Q.V

Là hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội của xã Tam Lãnh, gia đình ông Nguyễn An (thôn An Lâu) có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cả nhà 5 miệng ăn nhưng chỉ mỗi mình người vợ có thể lao động, còn lại chủ yếu dựa vào chính sách bảo trợ của Nhà nước. Gia đình có 3 người con thì một bị thiểu năng trí tuệ, 2 người còn lại bị bệnh tim bẩm sinh. Vợ ông An sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm nên hàng ngày ai kêu gì làm nấy, thu nhập bấp bênh.

Mấy tháng qua, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là thực hiện giãn cách xã hội nên việc lao công hàng ngày của vợ ông An để kiếm thêm thu nhập cũng bị ảnh hưởng. Theo chính sách của gói hỗ trợ Covid-19, gia đình ông An được nhận hỗ trợ tổng cộng hơn 5,2 triệu đồng.

Sáng 21.5, có mặt tại UBND xã Tam Lãnh nhận tiền hỗ trợ, ông An chia sẻ: “Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cuộc sống gia đình tôi thêm phần khó khăn. Số tiền hỗ trợ hơn 5,2 triệu đồng của Nhà nước dành cho gia đình tôi rất kịp thời và ý nghĩa”.

Niềm vui của gia đình ông An cũng là niềm vui của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật ở các địa phương trên địa bàn Phú Ninh. Như trường hợp của ông Trần Văn Thẩm (thôn An Thọ, xã Tam An), bị khuyết tật nặng, đi lại khó khăn, sức khỏe yếu nên mọi sinh hoạt hàng ngày chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng. Dịp này, ông Thẩm được địa phương chi trả tiền hỗ trợ trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6) với mức 500 nghìn đồng/tháng.

Ông Thẩm chia sẻ: “Tôi đã được nhận đủ 1,5 triệu đồng từ gói an sinh xã hội của Chính phủ hỗ trợ. Đây là món quà ý nghĩa giúp tôi và nhiều gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Theo gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, mức hỗ trợ cho trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội là 500 nghìn đồng/tháng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 250 nghìn đồng/tháng; tất cả được nhận hỗ trợ một lần đủ 3 tháng, từ tháng 4 - 6.2020.

Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH Phú Ninh, đến nay UBND huyện đã quyết định phê duyệt cấp kinh phí của UBND tỉnh cho nhóm người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua triển khai, hiện nay 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm trên, trong đó có 2.143 người có công với cách mạng, nhóm bảo trợ xã hội có 4.376 người, cùng 136 nhân khẩu trong hộ nghèo và 733 nhân khẩu trong hộ cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí. Để tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, ngành bưu điện ngay sau khi có kinh phí, thông báo đến người dân và tiến hành tổ chức chi trả kịp thời.

Ông Lê Thanh Long - Trưởng phòng LĐ-TB&XH Phú Ninh cho biết, đến cuối ngày 21.5, toàn huyện cơ bản hoàn thành việc chi trả cho nhóm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Còn một số trường hợp do đi làm ăn xa nên chưa đến nhận kịp, chính quyền các địa phương sớm liên hệ để họ được nhận hỗ trợ của Nhà nước. Hiện nay, các địa phương đã tập trung rà soát, xác minh lập danh sách các nhóm còn lại để trình UBND huyện phê duyệt cấp kinh phí, sớm hoàn thành việc chi trả theo chỉ đạo của cấp trên.