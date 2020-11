Phú Ninh: Nhiều tuyến đường bị ngập, di dời dân vùng sạt lở

(QNO) - ​Mưa lớn cùng với việc hồ Phú Ninh điều tiết mực nước làm nhiều khu vực xung yếu trên địa bàn huyện Phú Ninh bị ngập, chia cắt; trong khi đó một số khu vực vùng núi xảy ra sạt lở phải di dời dân.

Sạt lở núi tại xã Tam Lãnh làm sập hoàn toàn ngôi nhà khiến 1 phụ nữ tử vong. Ảnh: CTV

Hôm nay 10.11, xã Tam Lãnh đã di dời 41 hộ dân vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn (17 hộ thôn Phước Bắc, 1 hộ thôn An Mỹ, 23 hộ thôn Bồng Miêu), chủ yếu sơ tán đến nhà bà con, hàng xóm. Trước đó, sáng cùng ngày tại thôn An Mỹ xảy ra vụ sạt lở núi làm 1 phụ nữ tử vong.

Xã Tam Lộc yêu cầu 13 hộ dân sống dưới chân núi khu vực Eo Gió (thôn Cẩm Long) di dời đến nhà hàng xóm, người thân trong chiều nay đề phòng sạt lở.

Tại xã Tam An, đến 16 giờ chiều nay, tuyến đường liên thôn An Mỹ đi Phước An (đoạn cống Ông Tời) và một số vị trí trên tuyến ĐH5, ĐX1 đã bị ngập. Chính quyền xã thông báo cho học sinh nghỉ học trong chiều cùng ngày để đảm bảo an toàn.

Rào chắn cảnh báo nguy hiểm tại khu vực cầu Tây Yên (xã Tam Đàn). Ảnh: HẢI CHÂU

​Tại xã Tam Đàn, nước lũ làm ngập hoàn toàn các tuyến giao thông thôn Đàn Trung và Vạn Long (cũ) khớp nối với quốc lộ 1; đoạn ĐT615 đi Tam Thăng (Tam Kỳ), các cầu Tây Yên, Cây Sơn, La Á đã có nước băng qua.

Các xã Tam Đàn, Tam An ứng phó ngập lụt theo phương châm “4 tại chỗ”; phân công lực lượng chốt chặn tại những nơi bị ngập để cảnh báo, hỗ trợ người đi đường; sẵn sàng phương tiện, lực lượng sơ tán nhân dân khi tình huống xảy ra...