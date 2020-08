Phụ nữ xứ Tiên thi đua yêu nước

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” (2015 - 2020), phụ nữ huyện Tiên Phước đã nỗ lực xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hội phụ nữ Tiên Phước khen thưởng cho 3 tập thể, 27 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: P.H

Chăm lo đời sống hội viên

Sau nhiều năm tìm kế sinh nhai nơi đất khách quê người không mấy thành công nhưng cũng “lận lưng” được ít kinh nghiệm trong nghề may mặc, chị Đinh Thị Hướng (thôn 2, xã Tiên Lập) quyết định về quê lập nghiệp. Với số vốn ban đầu eo hẹp, chị mua chiếc máy may công nghiệp, nhận hàng từ TP.Hồ Chí Minh về may gia công tại nhà. Nhờ chịu khó, sáng tạo, chị Hướng đã tạo cho mình một việc làm ổn định. Được sự hỗ trợ tín chấp vay vốn của hội phụ nữ, chị mua thêm máy may, thành lập tổ may gia công giúp 4 chị em trong xóm có việc làm tại chỗ.

Chị Hướng chia sẻ: “Dù rất khó khăn nhưng tôi nghĩ không điều gì tự nhiên mà có cả, nên tự động viên mình phải cố gắng hết sức để thực hiện cho được ý tưởng này”.

Không riêng chị Hướng, hưởng ứng phong trào thi đua do hội phụ nữ phát động, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Tiên Phước đã chủ động học hỏi, tiếp thu ứng dụng về khoa học kỹ thuật đầu tư sản xuất, kinh doanh đạt kết quả. Điển hình như mô hình tổ hợp may gia công của chị Phan Thị Ngọc Hân (xã Tiên Lộc); mô hình sản xuất bánh tráng lề của chị Bùi Thị Kim Loan (xã Tiên Phong); mô hình sản xuất nông sản sạch của chị Lê Thị Bích Vân (xã Tiên Cẩm) và rất nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ.

Bà Ngô Thị Ngôn - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, đồng hành với chị em phụ nữ, trong 5 năm qua hội đã mở 8 lớp tập huấn khởi nghiệp cho 240 hội viên, trao phương tiện khởi nghiệp cho gần 30 chị với số tiền hơn 56 triệu đồng, giúp hơn 1.800 hội viên nghèo thông qua tư vấn kiến thức, định hướng phát triển kinh tế gia đình. Hội còn hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao phương tiện sinh kế với tổng giá trị hơn 360 triệu đồng, tạo điều kiện cho hơn 1.300 chị em tham gia các lớp đào tạo nghề, tín chấp cho hơn 3.800 hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 171 tỷ đồng. Nhờ đó, trong 5 năm đã có 330 hộ hội viên thoát nghèo.

Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

“Với sự đảm đang, khéo léo, sáng tạo, phụ nữ Tiên Phước đã triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm mới được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, khẳng định vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xứng đáng là một trong những lực lượng nòng cốt tại địa phương”. (Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Phước - Trầm Quế Hương)

Câu lạc bộ (CLB) dâu hiền tộc họ tộc Võ Văn (xã Tiên Mỹ) ra đời vào năm 2014 với 17 thành viên. Sau khi thành lập, CLB đã triển khai các hoạt động thiết thực, phát triển thêm nhiều thành viên mới.

Bà Nguyễn Thị Tám - Chủ nhiệm CLB cho biết: “Chúng tôi tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chủ động chia sẻ với “cánh mày râu” trong chăm lo việc họ tộc, động viên các nàng dâu sống tốt, ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, hướng dẫn kiến thức nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. CLB còn là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của các nàng dâu, động viên nhau tìm ra hướng giải quyết tốt nhất những mâu thuẫn trong cuộc sống. Nhờ đó, đến nay chúng tôi đã thu hút được 65 thành viên tham gia”.

Bà Ngô Thị Ngôn - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho hay, trong 5 năm qua Hội LHPN huyện Tiên Phước đã xây dựng, nhân rộng được 8 CLB dâu hiền tộc họ, 23 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, 4 mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ngày Chủ nhật tình nguyện”, “Tủ quần áo, sách vở tự chọn”, “Bát cháo tình thương”… Hơn 30 cá nhân tiêu biểu trên lĩnh vực xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, hiến đất, hiến cây làm giao thông nông thôn. Đặt biệt, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có hơn 21.000 lượt chị em tham gia phong trào “Heo đất lớn lên cùng heo thịt” với số tiền tiết kiệm được hơn 4,5 tỷ đồng; qua đó, giúp khoảng 600 lượt hội viên nghèo lúc ốm đau, hoạn nạn vươn lên trong cuộc sống, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hội viên.