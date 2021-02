Quê nhà trong tim

(Xuân Tân Sửu) - Tết này nhà khoa học trẻ - PGS-TS. Bùi Quốc Tính, giảng dạy tại Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) chưa thể trở về thăm lại quê nhà Đại Lộc, Quảng Nam. Dẫu vậy quê hương vẫn luôn trong tim anh.

PGS-TS. Bùi Quốc . Ảnh: NVCC

Cho đến lúc này, PGS-TS. Bùi Quốc Tính là nhà khoa học người nước ngoài đầu tiên và duy nhất được Hiệp hội Cơ học tính toán Nhật Bản (JACM) trao giải thưởng về Cơ học Tính toán dành cho những nhà khoa học trẻ (dưới 40 tuổi) có nhiều đóng góp và có thành tích nghiên cứu xuất sắc vào năm 2018. Giải thưởng danh giá và uy tín này trước nay chỉ trao cho người Nhật Bản và rất khó được vinh danh. Từ năm 2004 đến nay, mỗi năm chỉ có 2 - 3 nhà khoa học được trao giải thưởng trong số rất nhiều nhà khoa học được đề cử. PGS-TS. Bùi Quốc Tính cho biết, cơ học tính toán thật ra không xa lạ, đó chính là cơ học kỹ thuật. “Tính toán ở đây là sử dụng máy tính kết hợp mô hình toán học để mô phỏng hiện tượng vật lý cho kết cấu và vật liệu sử dụng trong ứng dụng kỹ thuật” - anh giải thích.

Ở lại hay trở về luôn là băn khoăn đối với người Việt học tập ở nước ngoài. Với tôi, không nhất thiết ở lại quê nhà mới cống hiến cho quê hương đất nước, dù tôi vẫn mong quay về. Sống ở xứ người gần 20 năm, tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam”. ( PGS-TS. Bùi Quốc Tính)

Công việc của một giảng viên và một nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời là biên tập viên của các tạp chí khoa học cuốn PGS-TS. Bùi Quốc Tính đi khắp các trường đại học của nhiều quốc gia trên thế giới. Càng xa quê, hình bóng quê nhà càng hiện hữu rõ nét trong tim anh. Tranh thủ những giờ rảnh rỗi hiếm hoi, anh mang toan, cọ, màu ra “nghịch”. Trong thời gian ở Việt Nam, Bùi Quốc Tính có học vẽ nên tranh của anh xem ra rất chuyên nghiệp và hầu hết là vẽ cảnh vật quê hương Việt Nam. Bụi chuối, giếng nước, mái tranh, thậm chí là dây phơi đồ hay khung cửa sổ… ở miền quê Đại Lộc đều “đi” vào các bức tranh của nhà khoa học trẻ. Như anh tâm sự, vẽ vừa là cách thư giãn, vừa để vơi nỗi nhớ quê và thêm sắc màu cho cuộc sống. Quê nhà trong tranh của anh luôn dung dị, yên bình, đơn sơ mà đẹp. Anh cũng thường xuyên đọc Báo Quảng Nam để biết tin tức quê xứ.

PGS-TS. Bùi Quốc Tính đã và đang hướng dẫn nhiều thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học trong và ngoài nước. Cùng với việc làm rạng danh nước Việt bằng thành tích xuất sắc của mình, công tác hướng dẫn nghiên cứu sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài được xem là những đóng góp tích cực của anh cho đất nước. Dù bận rộn, anh vẫn thu xếp về nước tham dự hội thảo và giảng dạy để trao đổi kinh nghiệm, kiến thức với các đồng nghiệp, nhà khoa học, và sinh viên.

Bùi Quốc Tính (SN 1979) tốt nghiệp chuyên ngành Cơ học, Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Anh bảo vệ luận án Tiến sĩ Kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Vienna (Áo) năm 2009. Trước khi giảng dạy tại Nhật Bản từ năm 2014 đến nay, anh từng nhiều năm làm việc tại các nước Bỉ, Áo, Pháp, Đức. Đến nay anh có hơn 200 công trình khoa học đăng trên tạp chí uy tín quốc tế; là biên tập viên của nhiều tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới như: Applied Mathematical Modelling, Thin-Walled Structures, Engineering Analysis with Boundary Elements, Scientific Reports (Nature). PGS-TS. Bùi Quốc Tính được xếp vị trí thứ 10.829 trong danh sách top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 do Tạp chí PloS Biology của Mỹ vừa công bố. Tạp chí Engineering Analysis with Boundary Elements của nhà xuất bản lớn nhất thế giới Elsevier vừa thông báo một công trình nghiên cứu của PGS-TS. Bùi Quốc Tính được chọn trao giải thưởng Best Paper Award 2020 cho công trình khoa học ảnh hưởng nhất trong tất cả công trình xuất bản của tạp chí trong giai đoạn 2017 - 2019.