Quế Sơn tặng quà động viên người làm nhiệm vụ phòng chống dịch

(QNO) - Sáng 4.4, Mặt trận và các hội đoàn thể huyện Quế Sơn đến tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch.

Quế Sơn chọn Trạm Y tế xã Quế Cường (cũ) và thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện tại xã Quế Mỹ làm nơi tiếp nhận, cách ly tập trung công dân về từ vùng dịch.

Tính đến trưa 4.4, huyện đã tiếp nhận, cách ly 38 công dân đi làm ăn về từ TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Những người này được theo dõi, đo thân nhiệt thường xuyên và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm theo quy định. Hiện tại sức khỏe đều bình thường.

Huyện cũng đã thành lập 3 chốt kiểm soát dịch tại khu vực ngã ba Hương An cũ, trên tuyến ĐT611 thuộc thị trấn Hương An; khu vực trước đập thủy lợi Hồ Giang trên tuyến ĐT611 thuộc xã Quế Long; trên tuyến ĐT611B thuộc xã Quế An, đoạn gần giáp huyện Hiệp Đức.