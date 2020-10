Quốc lộ 40B sạt lở nghiêm trọng, ách tắc giao thông lên Nam Trà My

HOÀI AN | 11/10/2020 12:45

(QNO) - Đợt mưa lớn khiến quốc lộ 40B lên huyện Nam Trà My bị sạt lở nghiêm trọng. Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã huy động phương tiện nỗ lực khắc phục để sớm thông xe bước 1.

Ngầm Sông Trường ngập sâu. Ảnh: HOÀI AN

Theo Sở GTVT, mưa lớn trong ngày 10 và 11.10 khiến mực nước dâng cao, ngập sâu tại khu vực ngầm Nước Oa (Bắc Trà My) với khoảng 4,5m, nước ngập sâu không thấy cây cọc cảnh báo. Ngầm Sông Trường (Bắc Trà My) ngập sâu khoảng 5,7m. Nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông tại quốc lộ 40B lên vùng cao Nam Trà My.

Đất đá tràn xuống quốc lộ 40B khiến giao thông ách tắc. Ảnh: HOÀI AN

Hiện Sở GTVT phối hợp chặt chẽ với các ngành huy động vật tư, thiết bị tại chỗ để khắc phục nhanh các sự cố do mưa lũ gây ra nhằm thông tuyến quốc lộ 40B trong thời gian sớm nhất có thể; phối hợp thực hiện phân luồng đảm bảo giao thông.

Khắc phục sạt lở tại km76+350 trên quốc lộ 40B. Ảnh: HOÀI AN