Quy định mức chi giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và giải thưởng văn học - nghệ thuật Quảng Nam

(QNO) - HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16 quy định nội dung mức chi giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và giải thưởng văn học - nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Nam.

Đối với giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, thể loại xét thưởng gồm báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, ảnh báo chí.



Báo in gồm ký báo chí (phóng sự, ghi chép, ký sự, bút ký) và bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận.

Báo hình gồm phóng sự dài, phim tài liệu và phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến. Báo nói gồm bài phản ánh, chương trình phát thanh trực tiếp, tường thuật, ghi nhanh, phóng sự, điều tra.

Báo điện tử gồm bài phản ánh, tin tường thuật tổng hợp chuyên sâu (tích hợp báo viết, ảnh, video hoặc audio), tác phẩm đồ họa (infographic, vidieograpic), tạp chí điện tử (emagazine, longform). Ảnh báo chí gồm ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh.

Mỗi thể loại báo chí được xét tặng các giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trong đó, báo in mỗi loại có tối đa 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Báo hình mỗi loại có tối đa 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Báo nói và ảnh báo chí mỗi loại có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích. Báo điện tử có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Tiền thưởng giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, giải ba 8 triệu đồng, giải khuyến khích 4 triệu đồng. Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng xét mỗi năm một lần, với kinh phí khoảng 300 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

* Giải thưởng VHNT Đất Quảng xét 5 năm một lần; tặng thưởng VHNT Quảng Nam xét mỗi năm một lần; với 10 loại thể loại: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian, văn học dân gian các dân tộc thiểu số.

Thể loại văn học gồm thơ, văn xuôi; công trình nghiên cứu, lý luận, biên khảo, dịch thuật, phê bình văn học đã được xuất bản thành tập sách hoàn chỉnh (tập thơ, trường ca, tập ký, tập truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết).

Âm nhạc gồm giao hưởng, hợp xướng, thính phòng, ca khúc, nhạc kịch, nhạc phim, nhạc múa, chương trinh biểu diễn và các loại hình khí nhạc; công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, biên khảo, sưu tầm âm nhạc.

Mỹ thuật gồm hội họa, đồ họa, điêu khắc, các tác phẩm mỹ thuật đương đại (nghệ thuật sắp đặt, trang trí, video art), công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, biên khảo, sưu tầm mỹ thuật.

Nhiếp ảnh gồm tác phẩm ảnh màu, ảnh đen trắng (ảnh bộ hoặc ảnh đơn); công trình sáng tác, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm nhiếp ảnh.

Sân khấu gồm kịch bản sân khấu đã được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp dàn dựng, công diễn phục vụ công chúng hoặc in thành sách; các vở diễn trong các loại hình sân khấu; đạo diễn, diễn viên; công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, sưu tầm sân khấu.

Điện ảnh gồm các bộ phim thuộc các loại hình đã được trình chiếu hoặc in thành sách (đối với kịch bản phim); đạo diễn, diễn viên; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh.

Kiến trúc là những đồ án, thiết kế công trình, thiết kế nội thất đã xây dựng và đưa vào sử dụng có tính mỹ thuật cao; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc đã được xuất bản.

Múa gồm kịch bản múa được dàn dựng công diễn phục vụ công chúng, các vở múa; biên đạo, diễn viên; công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm múa.

Văn nghệ dân gian gồm công trình sưu tầm, biên khảo, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn nghệ dân gian đã được xuất bản thành sách, băng, đĩa (cassette, CD, VCD, DVD, phim nhựa).

VHNT các dân tộc thiểu số gồm các tác phẩm, công trình thuộc các loại hình VHNT phản ánh về đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi Quảng Nam.

Mỗi thể loại được xét tặng các giải A, giải B, giải C và khuyến khích. Đối với giải thưởng VHNT Đất Quảng, riêng thể loại văn học có 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 7 giải khuyến khích; các thể loại còn lại (âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian, văn học dân gian các dân tộc thiểu số), mỗi thể loại có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích.

Tặng thưởng VHNT Quảng Nam có 4 giải A, 6 giải B, 6 giải C, 5 giải khuyến khích cho tất cả thể loại.

Kinh phí giải thưởng VHNT dự kiến khoảng 1,59 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh; trong đó giải thưởng VHNT Đất Quảng khoảng 1,486 tỷ đồng, tặng thưởng VHNT Quảng Nam khoảng 100 triệu đồng.