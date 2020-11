Quỹ học trò nghèo vùng cao về với Quảng Nam

Đoàn thiện nguyện của Quỹ từ thiện - xã hội “Trò nghèo vùng cao” vừa có chuyến thăm và hỗ trợ tại huyện Phước Sơn. Trước đây, quỹ được biết đến với tên gọi “Cơm có thịt” do nhà báo Trần Đăng Tuấn sáng lập và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, nhằm hỗ trợ học sinh nghèo vùng cao, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học sinh, giáo viên, nhân dân vùng thiên tai, vùng gặp khó khăn đột xuất...

Ông Trần Đăng Tuấn sẻ chia với học sinh vùng cao Quảng Nam.

Trước tình hình thiên tai vừa qua, quỹ đã nắm thông tin thông qua tình nguyện viên tại địa bàn, gặp gỡ trao đổi với Ban Giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn và Trường THPT Khâm Đức để tìm hiểu các hoàn cảnh giáo viên, học sinh khó khăn. Trong đợt này, quỹ đã hỗ trợ 7 thầy cô giáo và gần 70 học sinh bị mất người thân, mất nhà cửa của hai trường, mỗi trường hợp từ 5 - 35 triệu đồng cùng một số quà tặng khác. Đặc biệt, quỹ đã quyết định nhận hỗ trợ học hết đại học đối với 3 học sinh mồ côi cha mẹ của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn, đồng thời sẽ xem xét hỗ trợ lâu dài cho trường.

Ông Trần Đăng Tuấn cho biết, mong muốn của quỹ trong lần hỗ trợ này là để gia đình các thầy cô giáo và các em đủ động lực vượt lên những khó khăn hiện tại, tiếp tục dạy và học bình thường. Ban giám hiệu của hai trường, thầy cô giáo và học sinh được hỗ trợ đã bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ. Quỹ cũng đã sắp xếp một khoản hỗ trợ khoảng hơn một tỷ đồng nữa cho các thầy cô giáo và học sinh có hoàn cảnh tương tự tại huyện Nam Trà My và dự định trao vào ngày 12.11. Tuy nhiên do mưa to, đường sạt lở nên sau khi lên đến Bắc Trà My, đoàn tạm thời quay về, chờ đến lúc thời tiết thuận lợi sẽ quay lại. Quỹ cũng đã tìm được nhà tài trợ số tiền 600 triệu đồng để sửa một số phòng ở của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My bị hư hỏng.

Với hoạt động chính là hỗ trợ trò nghèo vùng cao, hy vọng trong thời gian tới quỹ sẽ tiếp tục quan tâm chia sẻ với thầy và trò tại Quảng Nam.