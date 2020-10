Quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong khi giúp dọn dẹp sau bão

(QNO) - Như tin đã đưa, sáng 29.10, trong lúc giúp nhà dân ở Hội An dọn dẹp sau bão số 9, anh Đàm Xuân Quyết (SN 1980, quê Nghệ An) không may té ngã chấn thương sọ não và tử vong. Hay tin, anh Nguyễn Trí Minh cùng nhóm thiện nguyện Tươi Sáng (Hội An) đã đặt thùng quyên góp để lo tang ma tại nhà tang lễ Bệnh viện Hội An.

Quyên góp tiền hỗ trợ gia đình anh Đàm Xuân Quyết. Ảnh: Q.H

Sau 1 ngày, người dân Hội An và mạnh thường quân ủng hộ hơn 150 triệu đồng. Từ số tiền này, nhóm thiện nguyện Tươi Sáng chi đám tang và xe chở thi hài về Nghệ An 20 triệu đồng, lập sổ bảo hiểm bảo vệ quyền lợi cho 4 đứa con anh Quyết đến 18 tuổi với số tiền 100 triệu đồng (mỗi cháu 25 triệu đồng), trao vợ anh Quyết 15 triệu đồng lo ma chay.

Anh Nguyễn Trí Minh cho biết, 15 triệu đồng còn lại nhóm làm quỹ sửa chữa nhà cho bà con nghèo Hội An hoặc lên Nam Trà My ủng hộ đồng bào thiệt hại sau cơn bão số 9 trong thời gian tới.