Ra quân lập lại trật tự đô thị khu vực chợ Tam Kỳ

Lực lượng liên ngành về trật tự đô thị TP.Tam Kỳ vừa phối hợp với phường Phước Hòa tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị khu vực đường Bạch Đằng, chợ Tam Kỳ (phường Phước Hòa).

Đợt ra quân có sự tham gia của các lực lượng: Cảnh sát 113 Công an tỉnh, Công an thành phố, Đội quy tắc đô thị, Công an phường Phước Hòa, Ban Quản lý chợ Tam Kỳ… Lực lượng liên ngành đã xử lý, tháo dỡ, thu hồi nhiều vật dụng, mái che, bạt, dù trái phép lấn chiếm vỉa hè khu vực đường Lương Đình Thự, đường Bạch Đằng qua chợ Tam Kỳ.

Ban Quản lý chợ Tam Kỳ cũng đã phối hợp với phường Phước Hòa sắp xếp lại khu vực giữ xe, bố trí tiểu thương buôn bán tôm vào vị trí cố định theo quy định. Đối với các trường hợp buôn bán dạo và xe đẩy quần áo thì sắp xếp về chợ An Sơn đối với các hộ có nhu cầu. Đợt ra quân sẽ duy trì liên tục 15 ngày, sau đó địa phương sẽ phối hợp với Ban Quản lý chợ Tam Kỳ lập chốt kiểm tra ở những khu vực đã xử lý để duy trì trật tự đô thị.