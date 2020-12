Rà soát hộ nghèo năm 2020: Phát sinh nghèo nhưng vẫn đạt chỉ tiêu

Năm 2020 với quá nhiều khó khăn, biến động làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhưng giảm nghèo vẫn là nhiệm vụ quan trọng. Kết quả sơ bộ, dự kiến toàn tỉnh sẽ giảm được hơn 3.000 hộ nghèo.

Năm 2020, hộ thoát nghèo bền vững vượt kế hoạch nhưng sẽ có nhiều hộ nghèo phát sinh mới. Ảnh: D.L

Phát sinh nghèo mới

Dịch bệnh Covid-19, bão lũ, sạt lở, đau ốm nặng là những nguyên nhân được xác định làm phát sinh hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. Các huyện Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My... đều được dự báo sẽ có hộ nghèo phát sinh vì nguyên nhân sạt lở đất, bão lũ làm nhà dân bị vùi lấp, cuốn trôi. Hơn 100 hộ dân ở các xã Phước Thành, Phước Lộc (Phước Sơn) lại rơi vào hộ nghèo chỉ vì sạt lở làm mất nhà cửa. Hay tại Nam Trà My cũng sẽ có hộ nghèo phát sinh mới vì thiên tai. Dù có phát sinh hộ nghèo mới, nhưng đó là những nguyên nhân bất khả kháng.

Tại xã Trà Giác (Bắc Trà My), kết quả rà soát sơ bộ có 68 hộ thoát nghèo bền vững (vượt chỉ tiêu UBND huyện Bắc Trà My giao là 50 hộ), nhưng có 5 hộ nghèo phát sinh mới. Như trường hợp ông Nguyễn Văn Ánh (thôn 2, xã Trà Giác) đã đăng ký và thoát nghèo bền vững năm 2018, nhưng năm 2020 lại tái nghèo. Lý do ông Ánh là lao động chính trong gia đình, nhưng bị bệnh hiểm nghèo hơn nửa năm nay, không thể lao động được, vợ ông không có công ăn việc làm ổn định, các con còn nhỏ đang đi học.

Hay như tại thôn 3 xã Trà Giác, theo như lời ông Nguyễn Thanh Thưởng - Trưởng thôn 3 thì năm 2019 có 10 hộ thoát nghèo, nhưng năm 2020 có 3 hộ lại rơi vào hộ nghèo. Ông Thưởng nói: “Thôn 3 không điện, không đường, sinh kế không ổn định thì người dân lấy gì thoát nghèo, trừ những hộ đã đăng ký vì họ có lao động, có đất nên vừa đi làm thuê vừa trồng quế, trồng keo. Năm 2020 địa phương được huyện đầu tư kênh thủy lợi, làm ruộng nhưng sạt lở vùi lấp hết ruộng, bà con không có đất sản xuất. Có 3 hộ rơi vào hộ nghèo là do nhà cửa bị sạt lở, cuốn trôi, mất hết tài sản thì phải nghèo thôi”.

Phát sinh nghèo bất khả kháng

Những nguyên nhân nghèo mới, mà trong quá trình rà soát, Sở LĐ-TB&XH đã yêu cầu các địa phương điều tra kỹ. Nghèo vì mất việc làm, mất nguồn thu nhập do dịch bệnh Covid-19, hay mất tài sản do sạt lở, bão lũ đều được Sở LĐ-TB&XH yêu cầu các địa phương lưu tâm. Theo Sở LĐ-TB&XH, kết quả sơ bộ cho thấy toàn tỉnh có hơn 3.000 hộ thoát nghèo bền vững, vượt chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh giao năm 2020 (2.700 hộ thoát nghèo). Nhiều địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thoát nghèo cao như Thăng Bình, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Ông Võ Như Sơn Trà - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My thông tin, năm nay UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho huyện là 250 hộ thoát nghèo bền vững, UBND huyện giao về các xã là 408 hộ thoát nghèo. Kết quả rà soát ban đầu có 434 hộ thoát nghèo bền vững. Chưa tính hộ nghèo phát sinh mới thì chỉ tiêu năm này Nam Trà My vượt kế hoạch. Bởi việc giảm nghèo luôn là sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, được các đơn vị cùng vào cuộc thực hiện. Từ đầu năm khi hộ nghèo được lên danh sách, đăng ký thoát nghèo thì huyện đã vào cuộc hỗ trợ người dân ở mọi phương diện, như đồng hành, tạo sinh kế thoát nghèo, tạo việc làm...

Bà Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay các địa phương đều đang nhập dữ liệu, báo cáo cụ thể số liệu rà soát về hộ nghèo, hộ cận nghèo về Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp. Các địa phương chưa phê duyệt kết quả giảm nghèo, bởi trong rà soát vẫn còn một số nơi chưa bổ sung hộ cần phải rà soát do nguyên nhân thiên tai, bão lũ, sạt lở đất.

“Qua kiểm tra ở các huyện, Sở LĐ-TB&XH đã yêu cầu các địa phương phải thẩm tra kỹ số liệu, các huyện khi phê duyệt kết quả giảm nghèo ở địa phương thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu phê duyệt. Dù kết quả thế nào, nhất định không được để xảy ra sai sót trong quá trình rà soát làm ảnh hưởng tới người dân” - bà Ngọc nói.