Rà soát, kiên quyết di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

* Đình hoãn các cuộc họp không liên quan đến chỉ đạo phòng chống mưa lũ

(QNO) - Ngày 10.11, UBND tỉnh ban hành Công văn 6600/UBVD-KTN yêu cầu tăng cường chỉ đạo công tác sơ tán, di dời dân.

Theo bản tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ hôm nay 10.11 đến 12.11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cường độ mưa to đến rất to tập trung từ ngày 10 - 11.11, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi hơn 400mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng bão số 12, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 11/CĐ-UBND (ngày 9.11.2020) về chủ động ứng phó bão số 12 (Etau) và tình hình mưa lũ.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước; đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Đối với các khu vực hạ du hồ chứa nước thủy điện, hồ chứa nước Phú Ninh, UBND các địa phương Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình chỉ đạo rà soát, ứng dụng kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai bàn giao và phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro của địa phương để chủ động chỉ đạo công tác sơ tán dân hiệu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các lực lượng vũ trang trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ nhân dân kịp thời; giúp các địa phương thực hiện công tác sơ tán dân; chủ động triển khai hoạt động Sở chỉ huy tiền phương tại huyện Đại Lộc để chỉ huy khu vực phía bắc của tỉnh.

Các địa phương, đơn vị đình hoãn các cuộc họp không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống mưa lũ.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tăng cường công tác thông tin đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du biết về công tác vận hành điều tiết hồ để chủ động các phương án ứng phó.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục.