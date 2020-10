Rộn ràng Trung thu Hội An

(QNO) - Dù vừa trải qua 2 đợt dịch Covid-19, đời sống phần lớn người dân còn nhiều khó khăn nhưng hội Trung thu năm nay vẫn diễn ra rộn ràng tại TP.Hội An. Đây là một trong những lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng nơi đây.

Thiếu nhi Hội An rộn ràng đón Trung thu. Ảnh: QUỐC HẢI

Những ngày qua, Hội An rộn ràng không khí đón tết Trung thu. Tiếng trống lân vang khắp phố thị, làng quê. Trên những ngã đường, nhiều đoàn lân - sư - rồng tụ hội biểu diễn phục vụ người dân địa phương.

Ghé thăm cơ sở làm đầu lân của anh Nguyễn Hưng (thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà) mới cảm nhận niềm vui của mọi lứa tuổi. Dù đã là 13, 14 tháng Tám âm lịch nhưng cơ sở vẫn khá đông người chơi lân tụ tập để chỉnh sửa, bổ sung thêm đạo cụ, sắc phục cho lân và người múa.

Nhiều năm qua, để tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh nhân ngày tết thiếu nhi, làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, thành phố thường tổ chức Hội tết Trung thu với nhiều hoạt động giải trí đặc sắc. Thường 13 đến 15 tháng Tám âm lịch, tại các điểm di tích, nhà hàng, cơ quan, đơn vị trong khu phố cổ... đều trang trí lồng đèn, trưng bày mâm cỗ. Thông qua các hình tượng thỏ ngọc, mặt trăng, chú Cuội - chị Hằng..., các mâm cỗ trưng bày nhiều loại hoa quả, thực phẩm nhiều sắc màu, thân thiện với môi trường và gần gũi với con người, làm nên hình ảnh Trung thu đầy ý nghĩa.

Tại vòng cung Chùa Cầu hay diễn ra các đêm hát bội, giúp du khách, nhất là các em thiếu nhi có dịp thưởng thức và tìm hiểu loại hình nghệ thuật độc đáo này. Năm nào cũng vậy, hội thi múa lân - thiên cẩu, biểu diễn múa rồng, ảo thuật và văn nghệ “Em vui Trung thu” luôn tạo nên sân chơi đầy sắc màu cho tuổi thơ phố Hội.

Múa lân trên đường phố Hội An. Ảnh: QUỐC HẢI

Vui tết Trung thu đã trở thành hoạt động tổ chức thường niên tại Hội An, được thiếu nhi chờ đón mỗi dịp tháng Tám âm lịch. Hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ thơ mà còn là một sản phẩm du lịch độc đáo của Hội An.

Riêng năm nay, do tác động của dịch Covid-19, thành phố chỉ tổ chức đêm hội “Vui tết Trung thu Canh Tý 2020” tại Công viên Hội An (số 2 đường Trần Hưng Đạo). Đêm hội với các tiết mục biểu diễn lân, thiên cẩu, văn nghệ và tặng quà các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Để đảm bảo hoạt động vui tết Trung thu của thiếu nhi được diễn ra an toàn và có ý nghĩa, các ngành chức năng của thành phố cũng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn và xử lý hành vi kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, không phù hợp với trẻ em, trái với thuần phong mỹ tục.

Được biết, từ năm 2018, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận Lễ hội Trung thu Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Lễ hội Trung thu là một trong những lễ hội truyền thống ở Hội An dành cho trẻ em. Lễ hội diễn ra trong các ngày 14 - 15 tháng Tám âm lịch, trùng dịp thực hiện “Đêm phố cổ” với nhiều hoạt động văn hóa du lịch riêng có như trang trí đèn lồng, hội thi múa lân, múa thiên cẩu, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày mâm cỗ Trung thu cùng nhiều trò chơi dân gian được phục dựng. Hội An còn có nhiều cơ sở chuyên làm đầu lân, thiên cẩu, đèn lồng và hệ thống văn bản nghiên cứu, điều tra, sưu tầm về lễ hội Trung thu đảm bảo khoa học.

Ông Trần Văn An - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, múa lân, thiên cẩu gắn liền với tết Trung thu và là một trong những sinh hoạt tín ngưỡng của người dân Hội An với mong muốn trừ tà, cầu an bình, may mắn cho cộng đồng. Ngoài ra, nếp sinh hoạt này còn có sự giao lưu với múa linh vật của các cộng đồng dân cư sống ở Hội An như người Hoa, Nhật Bản... thể hiện yếu tố giao lưu, tiếp biến với các vùng văn hóa khác.