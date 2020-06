Rủ nhau đi hái rong biển

HOÀI AN | 02/06/2020 14:06

Những ngày gần đây, nhiều người dân ở xã đảo Tam Hải (Núi Thành) xuống khu vực bãi đá Bàn Than để khai thác rong. Mặc dù mỗi tháng chỉ khai thác được vài ngày vào lúc thủy triều xuống nhưng công việc này đã giúp người dân có thêm nguồn thu nhập.

Rong biển bám vào đá, người dân phải dùng các vật dụng mới có thể cào rong ra khỏi đá. Ảnh: HOÀI AN

Ở xã đảo Tam Hải, rong biển ở khu vực Bàn Than bám trên đá có quanh năm, nhưng để khai thác được loại rong này phải phụ thuộc lớn vào con nước. Theo người dân địa phương, vào mùa biển lặng, hằng tháng từ mùng 9 đến 15 và 29 đến mùng 3 âm lịch là thời điểm thủy triều xuống thì mới lộ thiên bãi đá để khai thác rong. Tầm 15 giờ, khi trời bắt đầu dịu mát, hàng chục người dân chuẩn bị đồ nghề ra khu vực bãi đá Bàn Than cạo rong. Bà Trần Thị Hoa (thôn Thuận An, xã Tam Hải) chuẩn bị nhiều dụng cụ như bộ áo quần mưa, kính lặn và chiếc đục. Ra đến khu vực bãi đá có rong, bà Hoa mặc áo mưa, đeo kính lặn để xuống nước hái rong. Khác với những “đồng nghiệp” của mình, bà Hoa chọn nơi nước sâu từ 30 - 50cm rồi lặn xuống dùng chiếc đục để tách rong ra khỏi đá. Rong biển được tách ra từ đá được cho vào một chiếc thau buộc sau lưng bà. Cứ như thế được bao nhiêu rong bà Hoa kéo đi theo bên người.

Người dân dầm mình vớt rong biển ở xã đảo Tam Hải. Ảnh: HOÀI AN

Nhiều năm theo nghề hái rong biển, bà Hoa biết được thời điểm nước cạn và tranh thủ vớt rong. Nghề hái rong tuy không mấy nặng nhọc nhưng phải dầm mình vài giờ đồng hồ dưới nước nên cũng mệt nhọc. Có những hôm đôi bàn tay của bà trắng bệch, nhăn nhúm và bị chảy máu do va phải những hòn đá sắc nhọn. “Nghề hái rong bám vào đá này người dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể lắm. Tôi đi làm những ngày nước xuống thôi, còn những ngày nước sâu thì mình chuyển qua làm việc khác. Tôi vớt rong 3 tiếng/ngày, có thể thu về từ 100 - 300 nghìn đồng” - bà Hoa nói.

Xoa xoa - một loại ẩm thực được chế biến từ rong biển.

Có mặt tại một bãi đá cạn rộng lớn ở khu vực Bàn Than, bà Nguyễn Thị Hận (thôn Thuận An) cầm con dao được uốn cong phần trên của lưỡi tìm đến những hòn đá có rong biển bám vào để khai thác. Như đã quen với công việc, mặc dù tuổi cao nhưng bà Hận cạo rong rất nhanh, có khi hơn hẳn những người trẻ. Cách một vài phút, bà dừng cạo để lượm rong đưa vào chiếc rổ. Rong lâu ngày nằm trong nước nên bùn đất bám vào có màu vàng sẫm. Khi được nửa rổ, bà Hận rửa sạch cho vào bao đựng.

Cũng theo người dân địa phương, rong được hái trên đá sau khi mang về nhặt rửa sạch, sau đó phơi khô và bán với giá từ 150 đến 300 nghìn đồng/kg tùy loại. Loại rong này là nguyên liệu chính của món xoa xoa...