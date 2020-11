Rửa xe quyên góp cho đồng bào Trà My thiệt hại do thiên tai

(QNO) - Cùng tấm lòng của những nhà hảo tâm hướng đến đồng bào lũ lụt miền Trung nói chung và đồng bào huyện miền núi Nam - Bắc Trà My nói riêng, nhiều người dân ở thị trấn Trà My đã tự nguyện chung tay cùng với các đoàn thể chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Anh Hồ Công Chánh rửa xe quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão.

Tiệm rửa xe Bi của anh Hồ Công Chánh – thị trấn Trà My (Bắc Trà My) đã dành ra 1 ngày để rửa xe ủng hộ người dân bị lũ lụt. Anh Chánh bơm nước, chuẩn bị xà phòng, dụng cụ rửa xe thật cẩn thận, chu đáo để có một ngày làm việc thiện một cách thật hiệu quả.

Nhóm đoàn viên Thanh niên thị trấn Trà My từ sớm cũng có mặt để đồng hành cùng anh. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My đã đến ủng hộ chương trình đầy ý nghĩa này. Anh Hồ Công Chánh - chủ tiệm rửa xe Bi – thị trấn Trà My (Bắc Trà My) tâm sự: “Nhìn những thiệt hại của người dân sau các trận bão, lũ tôi quyết định đồng hành cùng Chi đoàn Thanh niên thị trấn rửa xe, lấy chi phí này để ủng hộ bà con. Nguồn hỗ trợ này chúng tôi sẽ đưa đến với những hoàn cảnh khó khăn nhất, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống”.

Trong một ngày, điểm rửa xe ủng hộ đồng bào bị lũ lụt đã thu được nguồn hỗ trợ hơn 10 triệu đồng. Cùng với đó là rất nhiều hiện vật như quần áo, sách vở cũng đã được tiếp nhận để gửi đến người dân khó khăn của huyện. Tấm lòng của những người dân may mắn hơn tại thị trấn Trà My thật ấm áp. Việc làm này cũng đã lan tỏa nghĩa tình đoàn kết của người dân giúp nhau vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Anh Nguyễn Thanh Luyện - người dân xã Trà Giác (Bắc Trà My) xúc động cho biết: “Người dân chúng tôi rất vui và ủng hộ chương trình nhân văn này. Chính gia đình chúng tôi cũng bị thiệt hại nhưng chúng tôi vẫn mong muốn được sẻ chia với bà con còn khó khăn hơn, nhất là những gia đình mất trắng nhà cửa, ruộng vườn sau bão, lũ.”

Trong khó khăn, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của mỗi người dân Việt Nam một lần nữa lại được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều việc làm ý nghĩa tại cơ sở, sự hy sinh của những người may mắn hơn đã góp nên những câu chuyện tử tế rất đáng được nhân rộng.