Săn cá bống ở hồ Phú Ninh

(QNO) - Mùa hè, khi mực nước hồ Phú Ninh xuống thấp, người dân sống gần hồ chèo ghe thả lưới bắt cá bống. Từ lâu, cá bống là món ăn dân dã, quen thuộc của nhiều người, nghề bắt cá bống cũng giúp mang lại nguồn thu nhập khá.

Người dân thả lưới bắt cá ở hồ Phú Ninh. Ảnh: THANH THẮNG

Từng bôn ba nhiều nghề để kiếm sống, vài năm trở lại đây anh Lê Ngọc Phương (27 tuổi, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) về quê nối nghề thả lưới bắt cá bống của cha mình để lại. Nhà cách đập phụ hồ Phú Ninh chừng vài trăm mét nên khá thuận lợi.

Anh Phương chia sẻ, nghề bắt cá bống tuy nhẹ nhàng, nhưng phải thức khuya dậy sớm, có khi phải dầm nước cả nửa ngày trời, phương tiện hành nghề đơn giản chỉ cần chiếc ghe nhỏ, vài chục tay lưới.

Mỗi ngày khoảng 15 giờ chiều mỗi ngày, anh mang hơn 20 tay lưới ra hồ đánh cá. Kéo chiếc ghe ra khỏi bờ, đôi chân thay mái chèo, đôi tay điêu luyện thả lưới. Thấm thoát chỉ nửa giờ đồng hồ, 20 tay lưới dài được thả xuống hồ.

"Những năm gần đây có nạn trộm lưới nên tôi phải canh giữ để không bị trộm mất lưới. Ngoài ra các ghe có gắn chân vịt chạy khu vực gần bờ cũng dễ va phải lưới nên tôi phải đứng cảnh báo để họ khỏi đi vào vùng đã giăng lưới" - anh Phương nói.

Anh Phương dùng đèn pin soi mới có thể thu lưới . Ảnh: THANH THẮNG

Tối đến mặt hồ vắng lặng, sóng gợn nhẹ, anh Phương thu lưới mang về nhà để những thành viên trong gia đình cùng gỡ cá. Gỡ cá xong, anh quay lại hồ thả lưới chờ sáng ngày mai thu lưới bắt cá.

Để kịp thu lưới rồi giao cá bống cho khách hàng vào mỗi buổi sáng, anh Phương phải thức dậy trước lúc gà gáy rồi đội đèn pin ra hồ thu lưới. Cá bống thu vào buổi sáng rất ngon, màu vàng nhạt rất tươi.

"Mùa bắt cá bống kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Cá bống ở hồ Phú Ninh sống trong hốc cây, kẽ đá. Thời điểm chiều gần tối hoặc sáng sớm ra đi ăn thì mắc lưới" - anh Phương nói.

Với những người thả lưới chuyên nghiệp như anh Phương, mỗi đêm cũng kiếm được hơn 3 đến 5kg cá bống. Mỗi ki lô gam cá bống giá từ 100 đến 120 nghìn đồng. Hiện nguồn cá anh Phương bắt được đều có người đặt hàng.

Cá bống mắc vào lưới. Ảnh: THANH THẮNG

Trời chưa kịp sáng, vài ánh đèn pin mập mờ trên những chiếc ghe đi thu lưới bắt cá bống trên lòng hồ Phú Ninh. Mùa nước xuống, nhiều người dân cũng tranh thủ xuống hồ Phú Ninh bắt cá bống kiếm thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, ở xã Tam Đại) vừa mới thu hơn 10 tấm lưới trở về bến. Cá bống mắc dày trên lưới nên ông rất phấn khởi.

Ông Hùng cho hay, mùa nước xuống tầm 3 giờ sáng ông cùng vợ chèo ghe thả lưới ra khu vực hồ Phú Ninh để bắt cá. Không chỉ thả lưới bắt cá bống mà ông còn bắt thêm nhiều loại cá khác như cá rô phi, cá mè, cá chép...

Trời vừa sáng, vợ chồng ông cùng thu lưới gỡ cá mang ra chợ. Mỗi ngày thả lưới bắt cá, vợ chồng ông kiếm ít nhất vài ký cá bống.

Cá bống được người dân bắt về. Ảnh: THANH THẮNG

Theo nhiều người dân, cá bống sinh sôi ở hồ Phú Ninh có từ khi đập được xây dựng. Cư dân quanh hồ nhiều người lấy nghề lưới cá bống làm sinh kế ổn định từ đời cha cho đến đời con.

