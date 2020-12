San sẻ khó khăn do dịch bệnh

Nhằm san sẻ khó khăn với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là công nhân xa quê phải thuê nhà ở, nhiều chủ nhà trọ tại phường Điện Nam Bắc (Điện Bàn) đã giảm tiền thuê phòng.

Bà Đàm Thị Liêm thăm hỏi công nhân đang thuê phòng trọ của gia đình. Ảnh: PHẠM LỘC

Đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, ảnh hưởng nặng nề đến việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân lao động. Từ khi Covid-19 bùng phát trở lại, chị Trần Thị Quyết, là công nhân xây dựng đang thuê trọ tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc không có việc làm, đành phải ở nhà trọ chờ việc. Tuy nhiên, điều khiến chị Quyết lo lắng là tiền thuê trọ hằng tháng phải trả, chưa nói đến chi phí ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cho bản thân, rồi tiền gửi về quê nuôi con nhỏ và mẹ già. Cảm thông trước hoàn cảnh chị, chủ nhà trọ đã giảm tiền thuê xuống mỗi tháng còn 250 nghìn đồng.

Khu nhà trọ của bà Đàm Thị Liêm ở khối phố Cẩm Sa có 5 phòng, gia đình cho công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và một số lao động tự do thuê với giá từ 350 - 500 nghìn đồng/phòng/tháng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều công ty đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, do vậy đời sống của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Nam Bắc vận động, bà Liêm đã quyết định miễn, giảm tiền thuê phòng cho số công nhân đang thuê trọ tại đây. Tại tổ đoàn kết số 8, khối phố Cẩm Sa, khu nhà trọ của gia đình chị Phan Thị Toàn có 3 phòng khép kín, diện tích mỗi phòng gần 20m2, giá cho thuê 1 triệu đồng/phòng/tháng. Cũng như bà Liên, chị Toàn giảm giá thuê phòng cho các công nhân lao động đang thuê trọ xuống hơn một nửa.

Theo bà Thân Thị Tin - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Nam Bắc, địa bàn phường hiện có 143 nhà trọ với khoảng 2.000 công nhân đang lưu trú tại 1.194 phòng trọ. Sau khi được tuyên truyền vận động, hầu hết chủ nhà trọ đã sẻ chia, hỗ trợ kịp thời trước những khó khăn của công nhân lao động bằng việc giảm tiền cho thuê phòng. Không ít trường hợp, người lao động vì quá khó khăn đã được chủ nhà miễn phí hoàn toàn.

Ông Phan Ngọc Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn cho biết, thời gian qua đã chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp với UBND xã, phường và các hội, đoàn thể ở địa phương đến từng hộ kinh doanh phòng trọ để tuyên truyền, vận động miễn, giảm tiền thuê phòng trọ đối với công nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Qua đó, từ tháng 4 đến tháng 9.2020 đã vận động miễn, giảm tiền cho thuê đối với 2.241 phòng trọ (giảm tiền thuê 30 - 50%/tháng) với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng.