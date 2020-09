San sẻ yêu thương giữa đại dịch

Đồng hành với chính quyền và nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Bữa sáng yêu thương

Phát huy kết quả chương trình “Bữa cơm nhân ái di động” trong đợt dịch Covid-19 hồi đầu năm, lần dịch tái bùng phát này Hội LHPN xã Tam Lãnh tiếp nối chương trình với ý tưởng thú vị khác, mang tên “Buổi sáng chia sẻ yêu thương 0 đồng”. Chương trình hướng đến người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lao động nghèo trở về từ vùng dịch…

Bà Lê Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh cho biết, Mặt trận huyện vừa phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện chương trình “Chuyến xe san sẻ yêu thương đồng hành chống dịch Covid-19” trao tặng 4 tấn gạo, 47 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các hộ nghèo và bà con có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch. Cùng thời gian, chương trình đến thăm và tặng quà cán bộ, y bác sĩ và những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 ở Trung tâm Y tế huyện và 11 trạm y tế trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Lãnh cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều gia đình trở về từ vùng dịch thực hiện cách ly tại nhà, một số phải cách ly tập trung, trong khi con cái ở nhà không có người chăm sóc. Để kịp thời hỗ trợ, tiếp sức cho những hoàn cảnh trên, Hội LHPN xã đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thực hiện chương trình “Buổi sáng chia sẻ yêu thương 0 đồng” giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo đó, hơn 20 ngày qua, mỗi buổi sáng, Hội LHPN xã Tam Lãnh thực hiện khoảng 50 - 60 phần ăn sáng như bánh canh, cơm, bún, mỳ… để phát miễn phí đến các trường hợp gặp khó khăn. Hội còn kết hợp vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động 500 khẩu trang y tế và 70 tấm chăn tặng hộ gia đình khó khăn và bà con dân tộc Co…

Chương trình “Buổi sáng chia sẻ yêu thương 0 đồng” của Hội LHPN xã Tam Lãnh đã thực sự làm ấm lòng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Hộ chị Trần Thị Ngọc Hà (thôn Trung Sơn) thuộc diện cận nghèo, chồng qua đời, mình chị nuôi 4 con nhỏ. Trước dịch chị đi làm ở TP. Đà Nẵng, nhưng từ khi dịch tái bùng phát chị về quê và thực hiện cách ly theo quy định, gia đình càng khó khăn hơn.

“Tôi rất xúc động trước sự chia sẻ của chị em phụ nữ và các nhà hảo tâm. Đây là sự an ủi, động viên để mẹ con tôi và nhiều hoàn cảnh khác vượt qua khó khăn” - chị Hà chia sẻ khi nhận được những phần ăn sáng nghĩa tình.

Phiên chợ 0 đồng

Cùng với nhiều chương trình sẻ chia ấm áp nghĩa tình, mô hình “Phiên chợ 0 đồng” cũng được các cấp hội, đoàn thể ở Phú Ninh triển khai, tạo điều kiện cho các hộ khó khăn được mua nhu yếu phẩm với giá “0 đồng”. Thay vì trao tặng trực tiếp những phần quà cố định, người được hỗ trợ khi đến với “Phiên chợ 0 đồng” sẽ tùy ý lựa chọn món đồ, mặt hàng cần thiết theo nhu cầu của gia đình.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Lộc phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Nông dân xã và nhóm thiện nguyện tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” tại thôn Tây Lộc. Các đơn vị đã đóng góp gần 40 triệu đồng để mở phiên chợ giúp người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có thêm những bữa cơm gia đình tươm tất.

Cầm trên tay nửa ký thịt heo và mớ rau “mua” từ “Phiên chợ 0 đồng”, bà Võ Thị Nở (65 tuổi, thôn Tây Lộc) chia sẻ, chồng thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình dựa vào mình bà nên rất khó khăn. Vợ chồng già làm không ra tiền, chợ búa xa xôi… nếu không được các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ, rất khó để bà sắm sửa bữa ăn đầy đủ cho gia đình...

Cũng như bà Nở, trong thời buổi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tam Lộc khi đến “Phiên chợ 0 đồng” đều cảm kích trước những tấm lòng sẻ chia với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Ông Đinh Thanh Kỳ, người con quê hương Phú Ninh hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương đã đứng ra vận động một số bạn bè đóng góp hỗ trợ phiên chợ này. “Hy vọng người nghèo, người khuyết tật, già yếu neo đơn… có thêm động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống” - ông Kỳ nói.

Để đảm bảo cho năm học mới 2020 - 2021 trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Phú Ninh đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện triển khai công tác phun hóa chất khử trùng tại các trường trên địa bàn huyện trước khi học sinh bước vào năm học mới. Đồng thời cung cấp hóa chất khử trùng và đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành phun hóa chất khử trùng tại các trường học trên địa bàn từ cuối tháng 8. Ngoài ra, Phòng GD-ĐT huyện hướng dẫn, chỉ đạo các trường tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện dọn dẹp vệ sinh trường học; khử trùng dụng cụ giảng dạy, học tập, đồ chơi trẻ em, khu vực lan can, trong phòng học…

Trước đó, UBND huyện Phú Ninh ra quyết định cách ly y tế tập trung 155 trường hợp trở về từ TP.Đà Nẵng (chủ yếu là F1 và nghi ngờ F1). Đến nay các trường hợp này đều 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và hết thời gian cách ly tập trung. (VINH ANH)

Phú Ninh có 53 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh cho biết, trong những năm gần đây, mạng lưới trường lớp cấp học mầm non trên địa bàn ngày càng được mở rộng, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hình thành và phát triển khá nhanh, góp phần cho công tác phát triển giáo dục mầm non của địa phương. Tại thời điểm mới thành lập huyện năm 2005, toàn huyện có 10 trường mẫu giáo bán công, 2 lớp mầm non tư thục và 7 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục. Đến nay, giáo dục mầm non huyện Phú Ninh có 11 trường mẫu giáo công lập và 53 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. (TÂM ĐAN)

Giám sát chặt chẽ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất

Để giám sát chặt chẽ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, UBND huyện Phú Ninh vừa có công văn đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức họp, thẩm định chặt chẽ từng trường hợp có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong dân. Trong đó lưu ý, ưu tiên hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích thật sự để xây dựng nhà ở cho con cái sau khi lập gia đình; hộ từ nơi khác đến nếu có nhu cầu xây dựng nhà ở tại địa phương, phải xác minh, làm rõ nhu cầu. Tuyệt đối không để các đối tượng khác lợi dụng chuyển mục đích sang đất ở để mua bán, trục lợi từ đất. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra, thẩm định chặt chẽ nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp thẩm định phát hiện có hồ sơ cấp xã đề xuất chưa đảm bảo quy định, đề xuất nhu cầu cao hơn chỉ tiêu cho phép thì kịp thời điều chỉnh hoặc báo cáo UBND huyện chỉ đạo xử lý. (ANH ĐÔNG)

Tập trung kiểm tra phương án ứng phó với thiên tai

Để triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020 đạt hiệu quả, hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Ninh yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện triển khai thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của UBND huyện về PCTT&TKCN năm 2020. Đồng thời đề nghị thành viên đứng điểm tại các địa phương chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT&TKCN. Trong đó tập trung kiểm tra về phương án ứng phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai, đảm bảo an toàn các công trình giao thông và các công trình trọng điểm, di dời dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt, gió bão…; kiểm tra phương tiện, cơ sở vật chất, hậu cần, lực lượng tìm kiếm cứu nạn; công tác chỉ đạo chằng chống nhà cửa, cơ quan, trường học; phát quang hành lang các tuyến đường... (VINH ANH)