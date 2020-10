Sạt lở bờ sông Thu Bồn

Nhiều hộ dân sống dọc bờ sông Thu Bồn đoạn qua địa bàn xã Duy Thu (Duy Xuyên) đang nơm nớp lo sợ khi tình trạng sạt lở diễn ra ngày một nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Tường rào kiên cố của vợ chồng ông Phạm Văn Tùng ở thôn Phú Đa 1 (xã Duy Thu, Duy Xuyên) đã trôi theo dòng nước. Ảnh: H.N

Đứng nhìn 25m tường rào kiên cố đã đổ ập xuống lòng sông, ông Phạm Văn Tùng ở thôn Phú Đa 1 (xã Duy Thu, Duy Xuyên) cho biết, những trận mưa to từ đầu tháng 10 và sau đó là lũ lụt khiến bờ sông bị xói lở nặng. Ông Tùng nói, trước đây nhà ông cách bờ sông chừng 20m nhưng bây giờ chỉ còn vài bước chân. Nếu bão lũ liên tiếp ập đến thì gia đình ông đành phải bỏ nhà dời đến những khu vực cao ráo, kiên cố khác tránh trú.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Thu cho biết, là một trong những địa phương nằm ở đầu nguồn sông Thu Bồn nên hàng năm mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, nhất là tình trạng sạt lở ven sông đe dọa đến đời sống dân sinh. Nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân đang nằm ở cửa miệng “hà bá”, có thể bị “nuốt chửng” bất cứ lúc nào.

“Ngoài 2ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân bị cuốn trôi thì đợt mưa lũ lớn kéo dài vừa qua đã khiến 1,5km trong tổng số 6km bờ sông Thu Bồn đoạn qua địa bàn xã Duy Thu bị xói lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của gần 50 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu, tập trung ở 2 thôn Phú Đa 1 và Thạnh Xuyên. Qua khảo sát cho thấy, tình trạng xói lở không chỉ diễn ra ngay dưới lòng sông, làm bưng gốc, thậm chí cuốn trôi nhiều hàng tre xanh mà ngay trên nền đất cao ráo cũng xuất hiện vết nứt. Vì vậy, nước sông Thu Bồn đã liếm gần sát vào nhà cửa của nhiều hộ dân, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Nguy hại hơn là sạt lở cũng ăn sâu vào một số tuyến đường dân sinh, có đoạn cách mép đường chỉ 3m” - ông Kiên cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Kiên, để khắc phục tình trạng xói lở bờ sông Thu Bồn, những năm qua chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trồng tre, trồng búa. Đồng thời khuyến cáo người dân di dời nhà cửa đến nơi an toàn nhưng do khả năng tài chính của hầu hết hộ dân eo hẹp nên việc thực hiện rất khó khăn. Mới đây nhất, vào tháng 8.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2373 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Thu Bồn đoạn qua xã Duy Thu với tổng chiều dài khoảng 1,4km. Dự án này do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng, phần còn lại là vốn ngân sách huyện Duy Xuyên. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2022. Tuy nhiên, do thiên tai liên tục ập đến nên thời gian qua các đơn vị liên quan chưa thể triển khai thi công.