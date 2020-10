Sau lũ, rác tràn ngập bờ biển ở Điện Bàn, Hội An

(QNO) - Sau đợt mưa lũ vừa qua, một lượng rác thải khổng lồ trôi dạt vào bờ biển ở Điện Bàn, Hội An. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thu gom xử lý.

Rác chất thành đống tại bãi biển Hà My. Ảnh: V.L

Đến trưa nay 15.10, đi dọc từ bãi tắm Thống Nhất vào Hà My (Điện Bàn) đến An Bàng (Hội An) dễ dàng nhìn thấy rác phủ khắp bờ biển. Ngoài ít rác thải nhựa như chai lọ, thùng xốp thì phần lớn là cây khô, cỏ rác...

Tại bãi biển Hà My (phường Điện Dương), rác lấp đầy lối xuống biển, một số hộ dân ra thu nhặt cành cây, gỗ mục về làm củi.

Khoảng 7km bờ biển Điện Dương bị rác phủ lấp. Ảnh: V.L

Theo lời chủ nhà hàng Tư - Tuấn, chưa năm nào rác biển nhiều như đợt lụt vừa rồi, mặc dù 2 ngày qua rất nhiều người dân thu nhặt cành cây lớn nhưng gỗ, củi vẫn còn khá nhiều. “Bây giờ cứ để vậy chờ vài bữa rác khô thì gom lại đốt chứ không thể thu nhặt hết được” - chủ nhà hàng này nói.

Cây khô trôi dạt tấp vào bờ. Ảnh: V.L

Ông Trần Minh Hoàng - Bí thư Đảng ủy phường Điện Dương thừa nhận, với lượng rác nhiều như hiện tại, địa phương không đủ sức xử lý, vì vậy đã làm báo cáo gửi lên thị xã tìm hướng giải quyết.

“Điện Dương có 7km bờ biển, bây giờ chỗ nào cũng có rác, đoạn nào thuộc khu vực doanh nghiệp thì doanh nghiệp dọn dẹp, còn khu vực công cộng thì thuộc về địa phương. Tuy nhiên để xử lý triệt để cần cả nghìn người, địa phương không thể kham nổi, bây giờ chỉ còn cách kêu cứu thị xã hỗ trợ” - ông Hoàng chia sẻ.

Người dân huy động cả xe công nông đến thu nhặt củi. Ảnh: V.L

Tương tự, tại bãi biển An Bàng, dù rác ít hơn phía bãi biển Điện Dương nhưng vẫn còn khá nhiều. Một số nhà hàng tại đây cho hay, dù họ đã thu gom nhưng do lượng rác quá nhiều nên không thể xử lý hết.

Theo ông Nguyễn Quốc Tiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An, việc thu gom rác tại biển An Bàng do phường Cẩm An tự xử lý, đơn vị chỉ tập trung cho phố cổ, sau khi xong mới hỗ trợ phương tiện thu gom cho các địa phương. Riêng khu vực phố cổ tính đến ngày hôm nay đơn vị đã thu gom được 400 tấn rác thải các loại.

Bãi biển An Bàng trở nên nhếch nhác vì rác. Ảnh: V.L

Các địa phương khó đủ khả năng thu dọn rác biển sau mưa lũ. Ảnh: V.L

Ngoài giải pháp phơi khô chất đốt, chỉ còn chờ công ty môi trường hỗ trợ phương tiện thu gom xử lý mới có thể dọn sạch bãi biển. Ảnh: V.L

Clip rác ngập bờ biển ở Điện Bàn, Hội An: