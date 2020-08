Sẻ chia lòng nhân ái

“Phiên chợ 0 đồng”đầu tiên trên địa bàn TP.Tam Kỳ do Đoàn phường An Xuân và Hội LHPN phường thực hiện đã kịp thời chia sẻ với người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh.

Người dân phường An Xuân nhận thực phẩm tại “phiên chợ 0 đồng”. Ảnh: THU SƠN

Từ sáng sớm, đông đảo người dân khối phố 6, phường An Xuân có mặt tại nhà văn hóa khối phố để tham gia “phiên chợ 0 đồng”. Theo hướng dẫn của các đoàn viên thanh niên, mọi người lần lượt xếp hàng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, rửa tay sát khuẩn và nhận những mặt hàng tại phiên chợ gồm rau củ, trứng gà, mỳ gói và khẩu trang y tế.

Xách chiếc giỏ nhựa đựng đầy thực phẩm bước ra khỏi phiên chợ, bà Ngô Thị Tám (khối phố 6, phường An Xuân) không giấu được niềm vui: “Mưu sinh bằng nghề bán đồ ăn sáng, nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, hàng quán ế ẩm, đời sống rất chật vật. Giỏ thực phẩm này đủ cho gia đình tôi trang trải trong vài ngày tới”. Còn chị Nguyễn Thị Hoa (khối phố 2, phường An Xuân) cho biết: “Tôi rất vui khi nhận được các nhu yếu phẩm trong phiên chợ này. Chương trình rất thiết thực với các gia đình khó khăn trong lúc dịch bệnh”.

“Phiên chợ 0 đồng” được Đoàn phường An Xuân và Hội LHPN phường tổ chức tại 6 khối phố với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trên địa bàn phường. Riêng tại khối phố 6, do có nhiều hộ dân khó khăn hơn nên được bố trí số lượng thực phẩm nhiều hơn so với các khối phố còn lại. Tại khối phố 4, do số lượng hộ khó khăn ít và trước đó đã nhận được hỗ trợ nên đã nhường lại cho các khối phố khác.

Các mặt hàng tại phiên chợ được đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ phường chọn mua tại những địa chỉ uy tín, đảm bảo chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, tại phiên chợ này người dân còn tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, theo đó tất cả đều mang giỏ nhựa đến để đựng hàng hoặc sẽ được phát 1 túi giấy để đựng thực phẩm. Nguồn kinh phí để thực hiện và duy trì phiên chợ ý nghĩa này cũng được các hội đoàn thể của phường kêu gọi, vận động và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Chị Đỗ Thị Kim Oanh - Bí thư Đoàn phường An Xuân cho biết: “Ngay từ những ngày đầu tiên, “phiên chợ 0 đồng” đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía người dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phiên chợ thường xuyên trong tuần trên tất cả địa bàn khối phố để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch bệnh”.