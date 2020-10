Sẻ chia với bà con vùng lũ

Đã có hơn 2.000 chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh nhót, bánh ít và các loại nhu yếu phẩm khác đã được Hội LHPN huyện Bắc Trà My làm và trao hỗ trợ đến bà con vùng lũ Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Hội viên Hội LHPN huyện Bắc Trà My gói bánh chưng tặng bà con vùng lũ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Ảnh: TRÀ MY

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN huyện Bắc Trà My, với tinh thần “ai có gì góp nấy” chị em hội viên phụ nữ, các mạnh thường quân trên địa bàn huyện đã đóng góp nguồn lực, chung tay gói bánh; mua sắm các loại nhu yếu phẩm để chuyển san sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của người dân vùng lũ các tỉnh bắc miền Trung.

Cũng như nhiều chị em hội viên địa phương, bà Dương Thị Lệ Hoa (tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My) không chút ngơi tay, cố gắng gói được những chiếc bánh chưng chất lượng đúng theo kế hoạch để kịp mang đến hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Bà Hoa tâm tình, qua theo dõi thông tin, chị em địa phương biết bà con vùng lũ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình chịu nhiều khó khăn, mất mát do mưa lũ nên ai cũng muốn làm điều gì đó để chia sẻ. Khi Hội LHPN huyện phát động chương trình “Những chiếc bánh chưng ấm lòng, san sẻ yêu thương cùng hội viên, phụ nữ miền Trung ruột thịt”, chị em đều hưởng ứng tích cực.

Sau hơn 6 tiếng đồng hồ, vượt hàng trăm cây số, những phần quà cứu trợ nghĩa tình của chị em hội viên phụ nữ, đồng bào miền núi Bắc Trà My đã đến điểm trao hỗ trợ đầu tiên. Đó là thôn Huỳnh Liên, xã Phong Thu, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế). Toàn thôn có 61 hộ với 250 nhân khẩu, nơi đây cách thủy điện Rào Trăng 3 hơn 20 cây số, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Những phần quà cứu trợ của đoàn công tác huyện Bắc Trà My tiếp tục hành trình đến với bà con vùng lũ thuộc khối phố 5 (phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Nơi đây nhà cửa của người dân ngập sâu trong nước. Nhiều hộ dân phải xin ở nhờ những nhà có vị trí cao, nhà hai tầng để chờ lũ rút. Cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn khi lũ lớn đã cuốn trôi, làm hư hại tài sản.

Nhận những phần quà cứu trợ từ đoàn công tác huyện Bắc Trà My, người dân thôn Huỳnh Liên (xã Phong Thu) và khối phố 5 (phường Đông Giang) đều không giấu được xúc động. Bà Nguyễn Lê Anh - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Trà My chia sẻ, đây là những phần quà ý nghĩa và kịp thời của chị em hội viên Hội LHPN và đồng bào miền núi Bắc Trà My dành cho người dân vùng lũ.