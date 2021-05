Siết chặt công tác phòng chống Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp

(QNO) - Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Theo đó, đối với các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, thực hiện nghiêm ngặt quy định 5K đối với cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, cập nhập lên bản đồ an toàn Covid, nếu không an toàn thì dừng hoạt động để chấn chỉnh, an toàn thì tiếp tục hoạt động.



Khi đã phát hiện trường hợp F0, khẩn trương, chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cách ly, giãn cách theo đúng chỉ đạo (giãn cách, cách ly phân lập từng phân xưởng, từng tổ sản xuất, đeo khẩu trang tuyệt đối, phân từng cung giờ để cung cấp thức ăn, đồ dùng sinh hoạt...), hạn chế đến mức tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa các cá nhân. Toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình đi lại theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có khu công nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cần quyết liệt thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang, đặc biệt là tại các nơi có tụ tập đông người như chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, bến tàu, đám cưới, đám tang, trên các phương tiện giao thông công cộng...; các nhà ăn tập thể phải bố trí ngồi giãn cách, có rào chắn...

Kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt các cơ sở sản xuất, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Yêu cầu công nhân khu công nghiệp thực hiện khai báo y tế hằng ngày. Không cho phép người không khai báo y tế đến làm việc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly các khu ký túc xá, nhà trọ của công nhân, người lao động liên quan các ca F0, F1 tại khu dân cư với phương châm gọn nhất có thể.